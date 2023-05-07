غزة: وفد من التشريعي يتفقد الطواقم الطبية بمجمع الشفاء ويؤكد رفضه الاعتداء عليهم





رام الله - دنيا الوطنتفقد وفد من المجلس التشريعي في قطاع غزة، اليوم الأحد، الطواقم الطبية العاملة بمجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة؛ للتأكيد على تضامنه معهم ورفضه للاعتداء عليهم.وضم الوفد رئيس لجنة التربية والقضايا الاجتماعية د.عبد الرحمن الجمل، ورئيس لجنة الرقابة العامة والحريات وحقوق الإنسان د.هدى نعيم، وكان في استقبالهم إدارة المجمع وعدد من الأطباء.وأكد رئيس لجنة التربية والقضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي د.عبد الرحمن الجمل أن الاعتداء على الطواقم الطبية أمر مرفوض كلياً، وأن الاعتداءات عليهم لن تمر مرور الكرام.وثمن الجمل خلال وقفة للطواقم الطبية داخل مجمع الشفاء الطبي بغزة، دور الأطباء وما يقدمونه من خدمات طبية لأبناء شعبنا الفلسطيني، مضيفاً:" كنتم في كل الميادين عنواناً للتضحية والعطاء، وجئنا اليوم لنشد على أياديكم ونؤكدوقوفنا معكم".وقال الجمل "لا بد من تفعيل المواد القانونية، ويجب أن يكون هناك بعض المواد الرادعة لكل من تسول له نفسه الاعتداء على الطواقم الطبية".وأضاف: "الاعتداء ليس من ثقافة شعبنا، ومن يقوم به خارج عن ثقافة شعبنا الذي يُثمن ويُقدر دور الأطباء".ووعد الجمل الطواقم الطبية بأن يكون للمجلس التشريعي وقفة عملية على أرض الواقع، من أجل توفير الحماية لهم في كل أماكن وجودهم.وختم الجمل كلمته قائلاً "سنباشر منذ هذه اللحظة وسنتواصل مع الجهات المختصة لردع كل من يعتدي على الطواقم الطبية التي نعتبرها خط أحمر، ونحن لا نقبل بأي اعتداء عليهم".من جهتها، قدمت وزارة الصحة الشكر للمجلس التشريعي في قطاع غزة على مشاركته في الوقفة وتفقده لعمل الطواقم الطبية، معربين عن أملهم في اتخاذ خطوات عملية توفر الحماية لمن يسهرون على راحة المرضى في كل الأوقات.