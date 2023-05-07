شؤون فلسطينية

غزة: وزارتا العدل والأسرى تطالبان الجنائية الدولية بفتح تحقيق فوري باستشهاد الأسير عدنان

غزة: وزارتا العدل والأسرى تطالبان الجنائية الدولية بفتح تحقيق فوري باستشهاد الأسير عدنان
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
طالبت وزارتا العدل والأسرى والمحررين بفتح تحقيق بشكل فوري بجريمتي الاعتقال الإداري والإهمال الطبي في سجون الاحتلال الإسرائيلي واللتان أدتا لاستشهاد الشيخ الأسير خضر عدنان بعد إضرابه عن الطعام لـ 87 يوماً.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزارتي العدل والأسرى والمحررين مطالبة الجنائية الدولية بفتح تحقيق فوري باستشهاد الأسير خضر عدنان.

ونددت الوزارتان بازدواجية المعايير الواضحة في التعامل مع الشعب الفلسطيني، وقادة الاحتلال الإسرائيلي الذين يتركون بلا محاسبة حقيقية وكأنها ضوء أخضر لمواصلة قتل أبناء الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارتان باللغتين العربية والإنجليزية أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر للمطالبة بتدويل ملف استشهاد الأسير خضر عدنان في كافة المحافل الدولية، وذلك بحضور وكيل وزارة الأسرى أ. بهاء المدهون ووكيل وزارة العدل أ. أحمد الحتة.

واتهمت وزارتا العدل والأسرى الاحتلال بارتكاب جريمة اغتيال للأسير خضر عدنان عبر سياسة الإهمال الطبي المتعمدة، داعيتين الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة لا يد للاحتلال الإسرائيلي بها، وتكون مهمتها فتح تحقيق فوري في ملابسات استشهاد الأسير خضر عدنان.

وأكد المتحدث باسم وزارة الأسرى د. أحمد العويطي أن سياسة الإهمال الطبي هي جريمة ضد الإنسانية ويعاقب عليها ميثاق روما، داعياً السلطة الفلسطينية بتفعيل دورها القانوني والأخلاقي في إحالة ملف الأسير الشهيد خضر عدنان إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومطالباً المدعي العام للجنائية الدولية بفتح تحقيق فوري

بهذه الجريمة انطلاقاً من السلطات الممنوحة له وفق ميثاق روما الأساسي.

فيما قال المتحدث باسم وزارة العدل ا. خليل حمادة أن الاعتقال الإداري يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني ورغم ذلك فإن ما يزيد عن ألف فلسطيني معتقل إدارياً دون تدخل المؤسسات الدولية التي من واجبها حماية ما نصت عليه القوانين والمواثيق الدولية.

ودعا حمادة في كلمته التي ألقاها باللغة الإنجليزية المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية وعلى رأسها الجنائية الدولية ومدعيها العام كريم خان لاتخاذ إجراءات فعالة لملاحقة مرتكبي هذه الجريمة وتقديمهم للمحاكمة العادلة.

ودعت الوزارتان أبناء الشعب الفلسطيني لمواصلة الدعم والحشد للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال والذين يقدمون زهرة حياتهم في سبيل كرامة الشعب الفلسطيني.




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