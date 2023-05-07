تنويه هام من التعليم بغزة للمتقدمين للوظائف التعليمية

رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة التربية والتعليم بقطاع غزة، اليوم الأحد، تنويهًا هامًا للمتقدمين للوظائف التعليمية للعام الدراسي 2023-2024.وقالت الوزارة: "بناء على المراجعات الواردة للوزارة من قبل عدد من المتقدمين للوظائف التعليمية والذين تبين حدوث خلل لديهم في التسجيل للوظائف، وحرصاً منا على إتاحة الفرصة لهم للتنافس على هذه الوظائف، قررت الوزارة بالتعاون مع ديوان الموظفين العام استقبال هذه المراجعات في مقر الوزارة حتى الساعة العاشرة صباح غد الاثنين 8/5/2023".