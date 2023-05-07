رغم تحفظ الأوروبيين.. بن غفير يؤكد مشاركته في فعاليات يوم أوروبا

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، اليوم مشاركته في فعاليات "يوم أوروبا" الذي تقيمه سفارة الاتحاد الأوروبي في إسرائيل سنوياً، ويشارك فيه عادة مندوب عن حكومة الاحتلال.وكانت سفارة الاتحاد الأوروبي، قد ألمحت في وقت سابق إلى أنها تفضل انتداب مبعوث آخر يمثل الحكومة الإسرائيلية للمشاركة في فعاليات هذا اليوم التقليدي، غير أن مصدر في الحكومة الإسرائيلية أكد أن استبدال بن غفير قد يتم فقط في حال اعتذر الوزير نفسه عن المشاركة فقط، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).وصرحت مصادر في سفارة الاتحاد الأوربي، بعد الإعلان عن بن غفير منتدبا باسم الحكومة للمشاركة في هذا اليوم، انها لا تتفق مع أفكاره.