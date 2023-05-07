دولي

رغم تحفظ الأوروبيين.. بن غفير يؤكد مشاركته في فعاليات يوم أوروبا

رغم تحفظ الأوروبيين.. بن غفير يؤكد مشاركته في فعاليات يوم أوروبا
وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، اليوم مشاركته في فعاليات "يوم أوروبا" الذي تقيمه سفارة الاتحاد الأوروبي في إسرائيل سنوياً، ويشارك فيه عادة مندوب عن حكومة الاحتلال.

وكانت سفارة الاتحاد الأوروبي، قد ألمحت في وقت سابق إلى أنها تفضل انتداب مبعوث آخر يمثل الحكومة الإسرائيلية للمشاركة في فعاليات هذا اليوم التقليدي، غير أن مصدر في الحكومة الإسرائيلية أكد أن استبدال بن غفير قد يتم فقط في حال اعتذر الوزير نفسه عن المشاركة فقط، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وصرحت مصادر في سفارة الاتحاد الأوربي، بعد الإعلان عن بن غفير منتدبا باسم الحكومة للمشاركة في هذا اليوم، انها لا تتفق مع أفكاره.

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