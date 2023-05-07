الأسير أدهم دراغمة من طوباس حراً بعد 16 شهراً من الاعتقال

رام الله - دنيا الوطنأفرجت سلطات الاحتلال اليوم الأحد، عن الأسير أدهم عاطف دراغمة من طوباس بعد اعتقال دام 16 شهرًا في سجون الاحتلال.وفور الإفراج عنه من سجن مجدو، واستقباله في طوباس، ارتدى المحرر دراغمة وشاح حركة حماس، وتوجه إلى مقبرة الشهداء لزيارة قبر شقيقه الشهيد أحمد الذي حرم من وداعه بعد استشهاده برصاص الاحتلال في ديسمبر الماضي.واعتقلت قوات الاحتلال الشاب أدهم دراغمة في 28 من ديسمبر 2021 بعد اقتحام منزل عائلته في طوباس، ونقلته إلى التحقيق في الجلمة العسكري، ووجهت له تهمة التحريض على الاحتلال وبعد انتهاء فترة محكوميته، في 12/3/2023 للاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر.يشار إلى أن المحرر أدهم دراغمة رياضي، حرمه الاحتلال من مواصلة مسيرته الكروية؛ حيث اعتقل لثلاث مرات، وأجريت له عملية في الرباط الصليبي بسبب اعتقاله.واستشهد شقيقه أحمد في 22 ديسمبر 2022، برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام محيط قبر يوسف شرق نابلس لتأمين اقتحامات المستوطنين.كما أن والدهما هو المحرر عاطف مصطف دراغمة الذي أمضى 13 عاما في سجون الاحتلال.