وكيل "التعليم العالي" يشارك بمؤتمر التنافسية والعالمية والجودة في التعليم بالأردن





رام الله - دنيا الوطنشارك وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي د. بصري صالح؛ ممثلاً عن الوزير أ. د. محمود أبو مويس، في فعاليات المؤتمر العلمي الدولي السابع "رؤى وأفكار لقضايا التنافسية والعالمية والجودة في التعليم"؛ المنعقد في العاصمة الأردنيةعمان، وذلك بدعوة من الجمعية الأردنية للعلوم التربوية.وافتتح المؤتمر، في يومه الأول في جامعة عمان الأهلية؛ نائب رئيس مجلس الأعيان د. عبد الله نسور، ووزير التربية وزير التعليم العالي د. عزمي محافظة، ورئيس الجمعية الأردنية للعلوم التربوية وزير التعليم العالي الأردني الأسبق د. راتب السعود.ويشارك في المؤتمر حوالي 100 باحث عربي بما فيهم باحثين من الجامعات الفلسطينيّة، وخصوصاً من جامعة القدس، بحيث قدّموا خلاصة أبحاثهم العلمية حول القضايا التي طرحتها محاور المؤتمر. كما ويشارك في المؤتمر رئيس جامعة القدس أ. د. عماد أبو كشك.كما قدّم الباحثون الفلسطينيون تحليلاً لواقع الممارسات التربوية في فلسطين، وطرحوا عديد التوصيات.وأكد المشاركون في كلماتهم الافتتاحية على ضرورة تعزيز مضامين البحث العلمي في التعليم الجامعي، وضرورة إعادة صياغة مكونات ومنطلقات التعليم العربي، وذلك في ضوء التغيّرات الحاسمة التي يشهدها العالم في كافة المجالات.