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تبادل اتهامات بخرق الهدنة.. تواصل الاشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع

تبادل اتهامات بخرق الهدنة.. تواصل الاشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع
اشتباكات السودان
رام الله - دنيا الوطن
اندلعت اليوم الأحد، اشتباكات متفرقة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في شارع المطار ومنطقة الرياض وسط العاصمة الخرطوم.

وتبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، الاتهامات المتبادلة بشأن خرق الهدنة التي اقترحتها الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق إفريقيا (إيغاد) لمدة أسبوع بدأت الخميس الماضي.

وفي السياق، أعلنت القوات المسلحة السودانية في بيان، تصديها لهجوم شنته مجموعة من قوات الدعم السريع على قيادة قوات الدفاع الجوي، مشيرة إلى سقوط قتلى في صفوفهم خلال الاشتباكات، فضلا عن تدمير عدد من عرباتهم.

وأضافت أن قوات الجيش تمكنت من قتل قناص أجنبي لم تعرف جنسيته في منطقة بحري العسكرية، بحسب قناة (سكاي نيوز).

وأكدت القيادة العامة للجيش، أنها لا تزال ترصد مجموعة تعزيزات للدعم السريع انطلقت قبل أسبوع من جنوب دارفور في طريقها للعاصمة الخرطوم.

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