قناة (المملكة): النائب العدوان وأطراف القضية اعترفوا بتجارة وتهريب أسلحة نارية وذهب وسجائر

رام الله - دنيا الوطنقررت الجهات الرسمية الأردنية، وعلى إثر قرار مجلس النواب برفع الحصانة النيابية عن النائب عماد العدوان، باتخاذ الإجراءات اللازمة تمهيدا لإحالة النائب المذكور ضمن المدة القانونية إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه حسب الاختصاص مع باقي أطراف القضية الموقوفين لحساب نيابة أمن الدولة.ويأتي قرار الإحالة وفق مصدر صرح لقناة (المملكة) الأردنية، استنادا للتحقيقات التي قامت بها الجهات الرسمية الأردنية، وتوافر الأدلة بحقهم، ومنها اعترافاتهم بتجارة وتهريب الأسلحة النارية ولعدة مرات بالاشتراك مع النائب المذكور، إضافة إلى قيامهم بتهريب الذهب والسجائر الإلكترونية ومواد أخرى.وكان رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، إن المجلس اتخذ قرار رفع الحصانة عن النائب عماد العدوان بعد طلب من نيابة محكمة أمن الدولة، مشيرا إلى أن المجلس صوّت بدوره على رفع الحصانة عن النائب.