المحررة عليان تبدأ إضراباً عن الطعام للمطالبة بجثمان الشهيد عدنان

وأكدت المحررة عليان أن الجماهير الفلسطينية في الضفة الغربية، لديها القوة على تنظيم أنفسهم في الموقف الصحيح.

رام الله - دنيا الوطنبدأت الأسيرة المحررة عطاف عليان، اليوم الأحد، إضراباً عن الطعام أمام مقر الصليب الأحمر في مدينة البيرة، للمطالبة باسترداد جثمان الشهيد الأسير خضر عدنان.وطالبت عليان الصليب الأحمر بأن يأخذ مسؤولياته الإنسانية، وعدم السماح للاحتلال بتشريح جثمان الشهيد خضر عدنان.يشار إلى أن المحرر عطاف داود عليان (61 عاماً) من مدينة بيت لحم، أسيرة محررة أمضت نحو 14 عاماً في سجون الاحتلال.وخطَّطَت عليان لتنفيذ عملية استشهادية بسيارة مفخخة، في مقر رئاسة وزراء الاحتلال في القدس عام 1987، لكنها اعتقلت قبل تنفيذ العملية.