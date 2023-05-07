شؤون فلسطينية

الاتحاد الأوروبي يعرب عن صدمته إزاء قيام الاحتلال بهدم مدرسة "جب الذيب"

الاتحاد الأوروبي يعرب عن صدمته إزاء قيام الاحتلال بهدم مدرسة "جب الذيب"
أثناء هدم الاحتلال لمدرسة جب الذيب
رام الله - دنيا الوطن
قال الاتحاد الأوروبي، إنه يجب على إسرائيل وقف جميع عمليات الهدم والإخلاء، التي لن تؤدي إلا إلى زيادة معاناة الفلسطينيين وتصعيد بيئة متوترة اصلا.

وأعرب الاتحاد الأوروبي في بيان صحفي، اليوم الأحد، عن صدمته إزاء قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم مدرسة "جب الذيب" الممولة من الاتحاد الأوروبي، والتي تخدم 60 طفلا.

وأكد أن عمليات الهدم غير قانونية بموجب القانون الدولي، وانه يجب احترام حق الأطفال في التعليم.

وهدمت سلطات الاحتلال، صباح اليوم، الأحد مدرسة "التحدي 5" الأساسية المختلطة بمنطقة "جب الذيب" في بيت تعمر، شرق بيت لحم.

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