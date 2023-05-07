هيئة الأسرى: حياة الأسير محمد الخطيب في مراحل حرجة جداً

رام الله - دنيا الوطنصرحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن الأسير محمد الخطيب ( 40 عاما) من مدينة طولكرم، وصل الى مرحلة صحية حرجة جدا، حيث أصبح يعاني مؤخرا من صعوبة كبيرة بالحركة وتصلب في أصابع القدم، بسبب كمية المسكنات المخدرة التي يتلقاها يوميا للتغلب على الأوجاع والآلام القاتلة، الى جانب مشاكل بالكلى وأوجاع حادة بالظهر، نتيجة اصابته بانزلاق غضروفي شديد.وتقول الهيئة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إنه في الوقت الذي تستمر فيه إدارة السجون بارتكاب جريمة طبية بحقه، حيث ترفض إخراجه لمستشفى مدني لتلقي العلاج المطلوب، علما أن معاناة الأسير قد بدأت منذ أكثر من عامين و نصف، وتحديدًا منذ شهر تموز/ يوليو 2020، حين شعر بآلام بظهره.وفي هذا السياق تطالب الهيئة اللجنة الدولية للصليب في الأراضي المحتلة، بالمشاركة الشخصية في زيارة السجن، واصطحاب الطاقم الطبي المخصص لزيارة الأسرى في السجون والمعتقلات، وتشخيص حالة الأسير الخطيب، الذي يتعرض لجريمة طبية علنية.يذكر أن الأسير محمد الخطيب معتقل منذ العام 2003، ومحكوم بالسّجن (21 عاماً)، ومن المفترض أن يفرج عنه بعد حوالي عشرة أشهر.