للمرة الثالثة على التوالي.. فريق من جامعة النجاح يتأهل لنهائيات مسابقة Hult Prize العالمية

رام الله - دنيا الوطنتأهل فريق Cactee من جامعة النجاح الوطنية إلى المرحلة النهائية لمسابقة Hult Prize العالمية، وهو الفريق الوحيد المتأهل على مستوى الجامعات الفلسطينية، وسيمثل جامعة النجاح في قمة ميلان في مسابقة Hult Prize، حيث تكون الفريق من كل من الطلبة عبدالله غزال، وروى عرفات، وربى عرفات وحلا أبو السعود، من كليتي الهندسة وتكنولوجيا المعلومات، والفنون.وأعرب الأستاذ الدكتور عبد الناصر زيد، رئيس الجامعة عن سعادته بهذا الإنجاز، وبارك للطلبة تأهلهم في المسابقة، وأكّد حرص إدارة الجامعة على تبني الأفكار الإبداعية والمتميزة لدى الشباب الفلسطيني الواعد ودعمها للمبدعين.وجاءت مشاركة الطلبة في مسابقة Hult Prize العالمية بتنظيم من مركز ابتكار الأعمال والتكنولوجيا في الجامعة، حيث قدم 21 فريقاً أفكاراً ريادية، وتأهل 7 منهم وتنافسوا على المراكز الثلاثة الأولى. وحصل فريق (Cactee) على المركز الأول في مرحلة On Campus، وتأهل للمرحلة الإقليمية التي ستقام على تطبيق الزووم في قمة ميلان.تقوم فكرة فريق Cactee على إنتاج جلد نباتي بديل عن الجلود الحیوانیة والصناعیة، وذلك باستخدام أوراق نبات الصبار، وتتمثل مهمته في تقديم بديل مستدام وأخلاقي للحيوان والجلود الاصطناعية من أجل إحداث تأثير إيجابي على البيئة والمجتمع عن طريق استبدال المواد الكيميائية الواردة بالمواد الطبيعية من أجل إحداث تأثير بيئي واستدامة في صناعة الموضة والأزياء.يذكر أن Hult Prize هي المؤسسة الأولى حول العالم في مجال التعليم الريادي والتعليم التأثيري وتأسست عام 2010، وتضم أكثر من 3000 جامعة حول العالم في أكثر من 121 دولة. وتطرح المسابقة في كل عام تحدياً يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها هيئة الأمم المتحدة لتشجيع الطلبة على تقديم أفكار لمشاريع ريادية تخدم المجتمع وتحقق لهم الربح المادي، ليحصل الفريق الفائز في النهاية على استثمار بقيمة مليون دولار أمريكي كرأس مال لمشروعه.