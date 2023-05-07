اللواء أبو بكر يصل القاهرة للمشاركة في فعاليات ولقاءات داعمة للأسرى

رام الله - دنيا الوطنوصل رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، مساء السبت، على رأس وفد من الهيئة وعدد من ذوي الأسرى من المحافظات الجنوبية، للمشاركة في فعالية مركزية في جامعة الدول العربية، ولحضور عدد من اللقاءات والاجتماعات الداعمة للأسرى والمعتقلين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.وأوضحت الهيئة أن زيارة القاهرة ستكون على مدار أسبوع كامل، حيث سيتم لقاء شخصيات رسمية وإعلامية وحقوقيين وأكاديميين ونقابيين، كما سيتم المشاركة بالفعاليات الخاصة بخطاب فلسطين الأخير أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي طالب فيه الرئيس محمود عباس بحماية الشعب الفلسطيني، ووجوب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.وبينت أن اللقاءات والنشاطات الخاصة برئيس الهيئة والوفد المرافق وذوي الأسرى، نظمت بالتعاون مع مندوبية قطاع فلسطين في جامعة الدول العربية، وسفارة دولة فلسطين في جمهورية مصر العربية.وأشارت الهيئة أن اللقاءات والنشاطات الدولية تأتي في سياق تدويل قضية الأسرى والمعتقلين، وفضح الممارسات اللا أخلاقية واللا إنسانية بحقهم، والتي ارتفعت وتيرتها مع تشكيل الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، والتي تضم وزراء حاقدين كوزيري المالية والأمن القومي للاحتلال.