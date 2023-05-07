المالية تعلن موعد ونسبة صرف رواتب الموظفين عن شهر أبريل

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة المالية الفلسطينية، اليوم الأحد، موعد رواتب الموظفين عن شهر أبريل/ نيسان 2023.وقالت الوزارة في تصريح لها إن "رواتب الموظفين العموميين عن شهر نيسان بنسبة 80 % من الراتب وبحد أدناه 2000 شيكل لافتة إلى أنه تم صرف 30 % من الراتب كدفعة مسبقة بتاريخ 18/4/2023.وأشارت إلى أنه سيتم يوم غدٍ الإثنين الموافق 2023/05/08 صرف 50% من الراتب.وأكدت الوزارة أن بقية المستحقات القائمة هي ذمة لصالح الموظفين وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك.