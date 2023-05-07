تعليق بن غفير على قرار تسليم النائب العدوان إلى الأردن

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، السفير سنان المجالي، إن عملية تسليم النائب عماد العدوان من قبل السلطات الإسرائيلية إلى السلطات الأردنية الأمنية المعنية، بدأت على جسر الملك حسين.





يأتي ذلك في الوقت الذي أفاد فيه موقع (والا) الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، بأنه تم تسليم النائب العدوان صباح اليوم، إلى السلطات الأردنية.





وكان محامي العدوان، جواد بولص، أفاد بأنه حكومة الاحتلال الإسرائيلي ألغت جلسة تمديد حبس النائب التي كان مقررا عقدها الأحد.



