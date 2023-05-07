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تعليق بن غفير على قرار تسليم النائب العدوان إلى الأردن

تعليق بن غفير على قرار تسليم النائب العدوان إلى الأردن
وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير
رام الله - دنيا الوطن
علق وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، على قرار تسليم النائب الأردني، عماد العدوان إلى السلطات الأردنية.

وقال في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، إن "قرار الإفراج عن النائب الأردني هو خطأ استراتيجي - كان يجب مناقشة القضية في (كابينت)"

وأضاف بن غفير: "كان يجب أن يُسجن لسنوات عديدة في إسرائيل ولا يُطلق سراحه يجب أن تتوقف حكومة اليمين عن سياسة الضعف أمام غزة والأردن ولبنان وأي جهة تسعى لإلحاق الأذى بنا"، وفق تعبيره.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، السفير سنان المجالي، إن عملية تسليم النائب عماد العدوان من قبل السلطات الإسرائيلية إلى السلطات الأردنية الأمنية المعنية، بدأت على جسر الملك حسين.

يأتي ذلك في الوقت الذي أفاد فيه موقع (والا) الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، بأنه تم تسليم النائب العدوان صباح اليوم، إلى السلطات الأردنية.

وكان محامي العدوان، جواد بولص، أفاد بأنه حكومة الاحتلال الإسرائيلي ألغت جلسة تمديد حبس النائب التي كان مقررا عقدها الأحد.

يشار إلى أن رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، الأحد، قال إنه اتُخذ قرار رفع الحصانة عن النائب العدوان بعد طلب من الحكومة.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي، أن النائب العدوان دخل الأراضي الأردنية بجهود من العاهل الأردني، الملك عبدالله، وفق ما نقلت قناة (المملكة).

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