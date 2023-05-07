مجلس النواب الأردني: قرارٌ برفع الحصانة عن النائب عماد العدوان
رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، الأحد، اتخذ قرار رفع الحصانة عن النائب عماد العدوان بعد طلب من الحكومة.
وأضاف، خلال مؤتمر صحفي، أن النائب العدوان دخل الأراضي الأردنية بجهود من العاهل الأردني، الملك عبدالله.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، السفير سنان المجالي، إن عملية تسليم النائب عماد العدوان من قبل السلطات الإسرائيلية إلى السلطات الأردنية الأمنية المعنية، بدأت على جسر الملك حسين.
يأتي ذلك في الوقت الذي أفاد فيه موقع (والا) الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، بأنه تم تسليم النائب العدوان صباح اليوم، إلى السلطات الأردنية.
وكان محامي العدوان، جواد بولص، أفاد بأنه حكومة الاحتلال الإسرائيلي ألغت جلسة تمديد حبس النائب التي كان مقررا عقدها الأحد.
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