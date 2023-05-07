دولي

الرئيس الإيراني: عودة علاقات طهران والرياض ستغير المعادلات في المنطقة

الرئيس الإيراني: عودة علاقات طهران والرياض ستغير المعادلات في المنطقة
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إن إيران والسعودية دولتان كبيرتان، معتبراً أن "عودة العلاقات بينهما ستغير المعادلات في المنطقة".

وأضاف رئيسي خلال مقابلة مع وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، السبت، أن "النقطة المهمة هي أنه في ذروة الخلاف بيننا وبين السعودية كان قائد الثورة الإيرانية علي خامنئي يؤكد دائماً أنه لا يجب أن يغيب عن الذهن أن العدو الرئيسي هو الولايات المتحدة وإسرائيل نحن نرفض ولا نقبل أن تعدّ السعودية عدوا لنا، أو نكون عدوا لها أبدا".

ورأى الرئيس الإيراني أن "ما يحدث اليوم عالمياً هو نوع من التحول إلى عالم جديد وقوى جديدة تتشكل ضد الأحادية الأمريكية".

وتابع: "علاقات جديدة يشهدها العالم، منظمة شنغهاي للتعاون مثلاً ونحن أعضاء فيها، منظمة بريكس أيضا (الصين، روسيا، الهند، البرازيل وجنوب إفريقيا)، طاقات حقيقية تستخدمها هذه الدول وهذه المنظمات، كلها دلائل على نظام عالمي جديد ومختلف، بالمقابل القدرات الأمريكية والغربية تضمحل باستمرار، دورهم في العالم كله انحدر وضعف وتراجع".

وفي 10 آذار/ مارس الماضي، أعلنت السعودية وإيران استئناف علاقاتهما الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات في غضون شهرين، وذلك عقب مباحثات برعاية صينية في بكين، بحسب بيان مشترك للبلدان الثلاثة.

وقبل أيام أعلنت إيران، استئناف العمل في عدد من بعثاتها الدبلوماسية لدى المملكة العربية السعودية في كل من الرياض وجدة، بعد إغلاق دام سبع سنوات.

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