شؤون فلسطينية

الخارجية: جرائم الاحتلال ومستوطنيه انعكاس لحملات التحريض العنصرية ضد شعبنا

الخارجية: جرائم الاحتلال ومستوطنيه انعكاس لحملات التحريض العنصرية ضد شعبنا
وزارة الخارجية والمغتربين
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن التصعيد الحاصل في انتهاكات وجرائم الاحتلال انعكاس مباشر لحملات التحريض على القتل واستباحة حياة المواطن الفلسطيني، خاصة من قبل المتطرفين العنصريين الرسميين أمثال بن غفير واتباعه.

وأضافت الخارجية، في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن هذا التصعيد يأتي ضمن السياسية الإسرائيلية الرسمية التي تتبناها حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة، حيث تولد دعواتهم التحريضية المزيد من التوترات في ساحة الصراع والمناخات الملائمة للمستوطنين الإرهابيين لارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا.

وأكدت أن الائتلاف الإسرائيلي المتطرف الحاكم ينسف بطريقة ممنهجة أي جهود إقليمية ودولية لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع، ويخلق المزيد من التصعيد في محاولة لفرض منطق الاحتلال العسكري في التعامل مع قضايا شعبنا واستبعاد الحلول السياسية للصراع.

وأشارت إلى أنها تتابع انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال والمستوطنين على المستويات كافة، خاصة على مستوى المحاكم الدولية المختصة.

وطالبت المجتمع الدولي بوقف سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، والاتفاقيات الموقعة برعاية دولية، مؤكدة أن المطلوب فرض عقوبات دولية رادعة على دولة الاحتلال لإجبارها على الانصياع لإرادة السلام الدولية، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية.

أخبار ذات صلة

الشؤون المدنية: استرداد جثمان الشهيد شريف وريدات اليوم

الشؤون المدنية: استرداد جثمان الشهيد شريف وريدات اليوم

الخارجية: جرائم الاحتلال ومستوطنيه انعكاس لحملات التحريض العنصرية ضد شعبنا

الخارجية: جرائم الاحتلال ومستوطنيه انعكاس لحملات التحريض العنصرية ضد شعبنا

المتطرف غليك يقود اقتحام المستوطنين إلى الأقصى

المتطرف غليك يقود اقتحام المستوطنين إلى الأقصى

التعليم تُعلن عن مقاعد الاختصاص العالي في الطب بالأردن للعام 2023-2024

التعليم تُعلن عن مقاعد الاختصاص العالي في الطب بالأردن للعام 2023-2024

وفاة و6 إصابات في حوادث السير بغزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

وفاة و6 إصابات في حوادث السير بغزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

بلدية غزة تُصدر تنويهاً لأصحاب المحال والمنشآت التجارية

بلدية غزة تُصدر تنويهاً لأصحاب المحال والمنشآت التجارية

اعتقالات بالضفة تخللها مواجهات واشتباكات في نابلس وجنين

اعتقالات بالضفة تخللها مواجهات واشتباكات في نابلس وجنين

طالع: كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح يوم الإثنين

طالع: كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح يوم الإثنين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الشؤون المدنية: استرداد جثمان الشهيد شريف وريدات اليوم

الشؤون المدنية: استرداد جثمان الشهيد شريف وريدات اليوم

التعليم تُعلن عن مقاعد الاختصاص العالي في الطب بالأردن للعام 2023-2024

التعليم تُعلن عن مقاعد الاختصاص العالي في الطب بالأردن للعام 2023-2024

اعتقالات بالضفة تخللها مواجهات واشتباكات في نابلس وجنين

اعتقالات بالضفة تخللها مواجهات واشتباكات في نابلس وجنين

طالع أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق قطاع غزة

طالع أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق قطاع غزة

التربية: تدمير مدرسة جب الذيب &quot;التحدي 5&quot; جريمة احتلالية بحق التعليم الآمن

التربية: تدمير مدرسة جب الذيب "التحدي 5" جريمة احتلالية بحق التعليم الآمن

طقس فلسطين: انخفاض على درجات الحرارة

طقس فلسطين: انخفاض على درجات الحرارة

انتخابات نقابة الصحفيين.. اعتماد قائمة &quot;شهداء الصحافة الفلسطينية&quot; بعد رفض الطعون المقدمة بحقها

انتخابات نقابة الصحفيين.. اعتماد قائمة "شهداء الصحافة الفلسطينية" بعد رفض الطعون المقدمة بحقها

حماس: لن نسمح بجعل ملف غاز غزة أداة لتمرير صفقات أمنية وسياسية

حماس: لن نسمح بجعل ملف غاز غزة أداة لتمرير صفقات أمنية وسياسية

منوعات

شاهد.. رانيا يوسف تتألق بإطلالة جريئة ومُثيرة

شاهد.. رانيا يوسف تتألق بإطلالة جريئة ومُثيرة

بالفيديو.. فيفي عبده تثير الجدل بعد رقصها مع عمرو دياب

بالفيديو.. فيفي عبده تثير الجدل بعد رقصها مع عمرو دياب

بكلمات مؤثرة.. شام الذهبي تدعم والدتها بعد أزمتها الأخيرة

بكلمات مؤثرة.. شام الذهبي تدعم والدتها بعد أزمتها الأخيرة

بالصور.. ملك أحمد زاهر تتألق بأحدث ظهور لها

بالصور.. ملك أحمد زاهر تتألق بأحدث ظهور لها

تعليق صادم من زوجة حسن شاكوش على أزمة طلاقها

تعليق صادم من زوجة حسن شاكوش على أزمة طلاقها

دانا حمدان تنزعج من هذا الرجل وتطلب القبض عليه

دانا حمدان تنزعج من هذا الرجل وتطلب القبض عليه

كيف علقت مي فاروق على مشاركتها بحفل روائع الموجي؟

كيف علقت مي فاروق على مشاركتها بحفل روائع الموجي؟

بالصور.. ظهور مًلفت وجذاب لهنا الزاهد

بالصور.. ظهور مًلفت وجذاب لهنا الزاهد

رد فعل صادم من راندا البحيري بعد إصابة لاعب في نادي الأهلي

رد فعل صادم من راندا البحيري بعد إصابة لاعب في نادي الأهلي

أصالة نصري: لا يمكن لبني أدم أن ينكر فضل مصر

أصالة نصري: لا يمكن لبني أدم أن ينكر فضل مصر

عربي

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يناشد بتقديم الدعم الإنساني العاجل للسودان

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يناشد بتقديم الدعم الإنساني العاجل للسودان

السعودية تستضيف محادثات وقف الصراع بين طرفي النزاع في السودان

السعودية تستضيف محادثات وقف الصراع بين طرفي النزاع في السودان

التعاون الإسلامي تُرحب بالمبادرة السعودية الأمريكية لحل الأزمة في السودان

التعاون الإسلامي تُرحب بالمبادرة السعودية الأمريكية لحل الأزمة في السودان

جدة تستضيف مباحثات لحل الأزمة في السودان

جدة تستضيف مباحثات لحل الأزمة في السودان