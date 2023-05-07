شؤون فلسطينية

المتطرف غليك يقود اقتحام المستوطنين إلى الأقصى

المتطرف غليك يقود اقتحام المستوطنين إلى الأقصى
المتطرف غليك في الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
قاد الحاخام المتطرف يهودا غليك، اليوم الأحد، اقتحاما جديدا للمسجد الأقصى المبارك على رأس مجموعة من المستوطنين، من جهة باب المغاربة، وبحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية، بأن المتطرف غليك والمستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحات الأقصى، فيما تولى هو تقديم شروحات حول "الهيكل" المزعوم.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين يوميا عدا السبت والجمعة على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني.

أخبار ذات صلة

الشؤون المدنية: استرداد جثمان الشهيد شريف وريدات اليوم

الشؤون المدنية: استرداد جثمان الشهيد شريف وريدات اليوم

الخارجية: جرائم الاحتلال ومستوطنيه انعكاس لحملات التحريض العنصرية ضد شعبنا

الخارجية: جرائم الاحتلال ومستوطنيه انعكاس لحملات التحريض العنصرية ضد شعبنا

المتطرف غليك يقود اقتحام المستوطنين إلى الأقصى

المتطرف غليك يقود اقتحام المستوطنين إلى الأقصى

التعليم تُعلن عن مقاعد الاختصاص العالي في الطب بالأردن للعام 2023-2024

التعليم تُعلن عن مقاعد الاختصاص العالي في الطب بالأردن للعام 2023-2024

وفاة و6 إصابات في حوادث السير بغزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

وفاة و6 إصابات في حوادث السير بغزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

بلدية غزة تُصدر تنويهاً لأصحاب المحال والمنشآت التجارية

بلدية غزة تُصدر تنويهاً لأصحاب المحال والمنشآت التجارية

اعتقالات بالضفة تخللها مواجهات واشتباكات في نابلس وجنين

اعتقالات بالضفة تخللها مواجهات واشتباكات في نابلس وجنين

طالع: كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح يوم الإثنين

طالع: كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح يوم الإثنين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الشؤون المدنية: استرداد جثمان الشهيد شريف وريدات اليوم

الشؤون المدنية: استرداد جثمان الشهيد شريف وريدات اليوم

التعليم تُعلن عن مقاعد الاختصاص العالي في الطب بالأردن للعام 2023-2024

التعليم تُعلن عن مقاعد الاختصاص العالي في الطب بالأردن للعام 2023-2024

اعتقالات بالضفة تخللها مواجهات واشتباكات في نابلس وجنين

اعتقالات بالضفة تخللها مواجهات واشتباكات في نابلس وجنين

طالع أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق قطاع غزة

طالع أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق قطاع غزة

التربية: تدمير مدرسة جب الذيب &quot;التحدي 5&quot; جريمة احتلالية بحق التعليم الآمن

التربية: تدمير مدرسة جب الذيب "التحدي 5" جريمة احتلالية بحق التعليم الآمن

طقس فلسطين: انخفاض على درجات الحرارة

طقس فلسطين: انخفاض على درجات الحرارة

انتخابات نقابة الصحفيين.. اعتماد قائمة &quot;شهداء الصحافة الفلسطينية&quot; بعد رفض الطعون المقدمة بحقها

انتخابات نقابة الصحفيين.. اعتماد قائمة "شهداء الصحافة الفلسطينية" بعد رفض الطعون المقدمة بحقها

حماس: لن نسمح بجعل ملف غاز غزة أداة لتمرير صفقات أمنية وسياسية

حماس: لن نسمح بجعل ملف غاز غزة أداة لتمرير صفقات أمنية وسياسية

منوعات

شاهد.. رانيا يوسف تتألق بإطلالة جريئة ومُثيرة

شاهد.. رانيا يوسف تتألق بإطلالة جريئة ومُثيرة

بالفيديو.. فيفي عبده تثير الجدل بعد رقصها مع عمرو دياب

بالفيديو.. فيفي عبده تثير الجدل بعد رقصها مع عمرو دياب

بكلمات مؤثرة.. شام الذهبي تدعم والدتها بعد أزمتها الأخيرة

بكلمات مؤثرة.. شام الذهبي تدعم والدتها بعد أزمتها الأخيرة

بالصور.. ملك أحمد زاهر تتألق بأحدث ظهور لها

بالصور.. ملك أحمد زاهر تتألق بأحدث ظهور لها

تعليق صادم من زوجة حسن شاكوش على أزمة طلاقها

تعليق صادم من زوجة حسن شاكوش على أزمة طلاقها

دانا حمدان تنزعج من هذا الرجل وتطلب القبض عليه

دانا حمدان تنزعج من هذا الرجل وتطلب القبض عليه

كيف علقت مي فاروق على مشاركتها بحفل روائع الموجي؟

كيف علقت مي فاروق على مشاركتها بحفل روائع الموجي؟

بالصور.. ظهور مًلفت وجذاب لهنا الزاهد

بالصور.. ظهور مًلفت وجذاب لهنا الزاهد

رد فعل صادم من راندا البحيري بعد إصابة لاعب في نادي الأهلي

رد فعل صادم من راندا البحيري بعد إصابة لاعب في نادي الأهلي

أصالة نصري: لا يمكن لبني أدم أن ينكر فضل مصر

أصالة نصري: لا يمكن لبني أدم أن ينكر فضل مصر

عربي

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يناشد بتقديم الدعم الإنساني العاجل للسودان

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يناشد بتقديم الدعم الإنساني العاجل للسودان

السعودية تستضيف محادثات وقف الصراع بين طرفي النزاع في السودان

السعودية تستضيف محادثات وقف الصراع بين طرفي النزاع في السودان

التعاون الإسلامي تُرحب بالمبادرة السعودية الأمريكية لحل الأزمة في السودان

التعاون الإسلامي تُرحب بالمبادرة السعودية الأمريكية لحل الأزمة في السودان

جدة تستضيف مباحثات لحل الأزمة في السودان

جدة تستضيف مباحثات لحل الأزمة في السودان