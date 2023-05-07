شؤون فلسطينية

وفاة و6 إصابات في حوادث السير بغزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

وفاة و6 إصابات في حوادث السير بغزة خلال الـ 24 ساعة الماضية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نشرت إدارة المرور والنجدة في الشرطة بقطاع غزة، صباح اليوم الأحد، إحصائية حوادث السير خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت أن 11 حادث سير وقعت خلال الـ 24 ساعة الماضية أسفرت عن وفاة واحدة و6 إصابات، إصابتين منها متوسطة، و4 إصابات أخرى طفيفة، فيما لحقت أضرار مادية بـ 10 مركبات، ومكونات الطريق جراء تلك الحوادث.

وأعلنت إدارة المرور والنجدة وفاة الطفل عبد الله صائب بشير أبو أمونة 9 أعوام سكان خانيونس الفخارى، الذي أصيب بجراح فوق المتوسطة، الخميس الماضي، إثر صدمه من قبل مركبة من نوع "فيات" يقودها السائق "م، ح" 31 عامًا سكان القرارة، قرب الضابطة الجمركية على طريق صلاح الدين.

وأوضحت المرور أنه تم توقيف السائق، وحجز المركبة، مُشيرة إلى أنه يجري استكمال الإجراءات القانونية في القضية.

أخبار ذات صلة

الشؤون المدنية: استرداد جثمان الشهيد شريف وريدات اليوم

الشؤون المدنية: استرداد جثمان الشهيد شريف وريدات اليوم

الخارجية: جرائم الاحتلال ومستوطنيه انعكاس لحملات التحريض العنصرية ضد شعبنا

الخارجية: جرائم الاحتلال ومستوطنيه انعكاس لحملات التحريض العنصرية ضد شعبنا

المتطرف غليك يقود اقتحام المستوطنين إلى الأقصى

المتطرف غليك يقود اقتحام المستوطنين إلى الأقصى

التعليم تُعلن عن مقاعد الاختصاص العالي في الطب بالأردن للعام 2023-2024

التعليم تُعلن عن مقاعد الاختصاص العالي في الطب بالأردن للعام 2023-2024

وفاة و6 إصابات في حوادث السير بغزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

وفاة و6 إصابات في حوادث السير بغزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

بلدية غزة تُصدر تنويهاً لأصحاب المحال والمنشآت التجارية

بلدية غزة تُصدر تنويهاً لأصحاب المحال والمنشآت التجارية

اعتقالات بالضفة تخللها مواجهات واشتباكات في نابلس وجنين

اعتقالات بالضفة تخللها مواجهات واشتباكات في نابلس وجنين

طالع: كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح يوم الإثنين

طالع: كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح يوم الإثنين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الشؤون المدنية: استرداد جثمان الشهيد شريف وريدات اليوم

الشؤون المدنية: استرداد جثمان الشهيد شريف وريدات اليوم

التعليم تُعلن عن مقاعد الاختصاص العالي في الطب بالأردن للعام 2023-2024

التعليم تُعلن عن مقاعد الاختصاص العالي في الطب بالأردن للعام 2023-2024

اعتقالات بالضفة تخللها مواجهات واشتباكات في نابلس وجنين

اعتقالات بالضفة تخللها مواجهات واشتباكات في نابلس وجنين

طالع أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق قطاع غزة

طالع أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق قطاع غزة

التربية: تدمير مدرسة جب الذيب &quot;التحدي 5&quot; جريمة احتلالية بحق التعليم الآمن

التربية: تدمير مدرسة جب الذيب "التحدي 5" جريمة احتلالية بحق التعليم الآمن

طقس فلسطين: انخفاض على درجات الحرارة

طقس فلسطين: انخفاض على درجات الحرارة

انتخابات نقابة الصحفيين.. اعتماد قائمة &quot;شهداء الصحافة الفلسطينية&quot; بعد رفض الطعون المقدمة بحقها

انتخابات نقابة الصحفيين.. اعتماد قائمة "شهداء الصحافة الفلسطينية" بعد رفض الطعون المقدمة بحقها

حماس: لن نسمح بجعل ملف غاز غزة أداة لتمرير صفقات أمنية وسياسية

حماس: لن نسمح بجعل ملف غاز غزة أداة لتمرير صفقات أمنية وسياسية

منوعات

بالفيديو.. فيفي عبده تثير الجدل بعد رقصها مع عمرو دياب

بالفيديو.. فيفي عبده تثير الجدل بعد رقصها مع عمرو دياب

بكلمات مؤثرة.. شام الذهبي تدعم والدتها بعد أزمتها الأخيرة

بكلمات مؤثرة.. شام الذهبي تدعم والدتها بعد أزمتها الأخيرة

بالصور.. ملك أحمد زاهر تتألق بأحدث ظهور لها

بالصور.. ملك أحمد زاهر تتألق بأحدث ظهور لها

تعليق صادم من زوجة حسن شاكوش على أزمة طلاقها

تعليق صادم من زوجة حسن شاكوش على أزمة طلاقها

دانا حمدان تنزعج من هذا الرجل وتطلب القبض عليه

دانا حمدان تنزعج من هذا الرجل وتطلب القبض عليه

كيف علقت مي فاروق على مشاركتها بحفل روائع الموجي؟

كيف علقت مي فاروق على مشاركتها بحفل روائع الموجي؟

بالصور.. ظهور مًلفت وجذاب لهنا الزاهد

بالصور.. ظهور مًلفت وجذاب لهنا الزاهد

رد فعل صادم من راندا البحيري بعد إصابة لاعب في نادي الأهلي

رد فعل صادم من راندا البحيري بعد إصابة لاعب في نادي الأهلي

أصالة نصري: لا يمكن لبني أدم أن ينكر فضل مصر

أصالة نصري: لا يمكن لبني أدم أن ينكر فضل مصر

محمد رمضان يخطف قلوب متابعيه بعد ظهوره مع زوجته

محمد رمضان يخطف قلوب متابعيه بعد ظهوره مع زوجته

عربي

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يناشد بتقديم الدعم الإنساني العاجل للسودان

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يناشد بتقديم الدعم الإنساني العاجل للسودان

السعودية تستضيف محادثات وقف الصراع بين طرفي النزاع في السودان

السعودية تستضيف محادثات وقف الصراع بين طرفي النزاع في السودان

التعاون الإسلامي تُرحب بالمبادرة السعودية الأمريكية لحل الأزمة في السودان

التعاون الإسلامي تُرحب بالمبادرة السعودية الأمريكية لحل الأزمة في السودان

جدة تستضيف مباحثات لحل الأزمة في السودان

جدة تستضيف مباحثات لحل الأزمة في السودان