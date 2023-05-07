بلدية غزة تُصدر تنويهاً لأصحاب المحال والمنشآت التجارية

رام الله - دنيا الوطنأصدرت بلدية غزة اليوم الأحد، تنويهاً لأصحاب المحال والمنشآت التجارية، قالت إنه يترتب عليه إجراء قانوني.وقالت في التنويه الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "نرجو من الأخوة أصحاب المحال والمنشآت التجارية إزالة والتوقف عن تركيب اللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة الدعائية ومجموع الديكورات البارزة في الشوارع وعلى الأرصفة لما تسببه من إعاقة لحركة المشاة".وأضافت: "من يرغب في تركيب هذه الأشياء عليه مراجعة البلدية لتحديد المكان وأخذ الموافقة قبل عملية التركيب كي لا يحدث أي تبيعات قانونية على المخالفين".