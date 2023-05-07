بلدية غزة تُصدر تنويهاً لأصحاب المحال والمنشآت التجارية
أصدرت بلدية غزة اليوم الأحد، تنويهاً لأصحاب المحال والمنشآت التجارية، قالت إنه يترتب عليه إجراء قانوني.
وقالت في التنويه الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "نرجو من الأخوة أصحاب المحال والمنشآت التجارية إزالة والتوقف عن تركيب اللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة الدعائية ومجموع الديكورات البارزة في الشوارع وعلى الأرصفة لما تسببه من إعاقة لحركة المشاة".
وأضافت: "من يرغب في تركيب هذه الأشياء عليه مراجعة البلدية لتحديد المكان وأخذ الموافقة قبل عملية التركيب كي لا يحدث أي تبيعات قانونية على المخالفين".
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