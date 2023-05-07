شؤون فلسطينية

اعتقالات بالضفة تخللها مواجهات واشتباكات في نابلس وجنين

اعتقالات بالضفة تخللها مواجهات واشتباكات في نابلس وجنين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، عددا من المواطنين خلال اقتحامات ومداهمات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تخللها اندلاع اشتباكات مسلحة.

ففي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب الجريح محمد أحمد أبو فخيدة، خلال مداهمة قرية رأس كركر غرب المدينة.

وداهمت قوات الاحتلال بيت لحم، واعتقلت الشاب أحمد برق من بيت جالا، وسيف محمد شريم من مدينة بيت ساحور، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عز شحادة مخامرة بعد مداهمة تجمع مغاير العبيد بمسافر يطا جنوب المدينة، صباح اليوم.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر معتصم غوانمة من مخيم الجلزون على حاجز عسكري قرب قرية قصرة جنوب نابلس.

وفي نابلس، أطلق النار صوب قوات الاحتلال خلال اقتحامها حي المساكن شرق نابلس، وسمعت أصوات انفجارات في محيط البلدة القديمة.

وحاصرت قوات الاحتلال منزلًا في بلدة اليامون غرب جنين، وسط مواجهات واشتباكات مسلحة.

وأظهر مقطع فيديو لحظة هروب جنود الاحتـلال بعد تعرضهم لإطلاق نار مباشر من المقاومين خلال اقتحامهم بلدة اليامون.

وطالت الاعتقالات الفتى أحمد أبو جاموس عقب اقتحام منزله في بلدة العوجا شمال أريحا.

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