إعلام إسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة بشأن الإفراج عن النائب الأردني

رام الله - دنيا الوطنكشفت وسائل إعلام إسرائيل، الأحد، موعد الإفراج عن النائب الأردني، عماد العدوان، التي تحتجزه حكومة الاحتلال منذ أسبوعين.ووفق إذاعة جيش الاحتلال، فإنه تم إلغاء جلسة تمديد اعتقال النائب العدوان التي كان مقررا عقدها اليوم، وانتهى اعتقاله في إسرائيل، دون إيضاح أية تفاصيل أخرى.ونقل الصحفي الإسرائيلي، باراك رافيد عن مسؤولين، أنه حسب التفاهمات التي تم التوصل إليها بين شاباك وأجهزة الأمن الأردنية.وأضاف رافيد أن "عضو البرلمان الأردني الذي سيطلق سراحه من إسرائيل سيتم محاكمته في الأردن"، حسب قوله.وكانت قد أفادت صحيفة (يسرائيل هيوم)، بأن حكومة الاحتلال تدرس الإفراج عن النائب الأردني، العدوان، والتي تتهمه بتهريب أسلحة إلى الضفة الغربية والقدس، حسبما قالت.ومن المتوقع أن يتم اتخاذ القرار النهائي، اليوم،، أنه إذا تقرر بالفعل إطلاق سراحه فسيعود إلى بلاده يوم الثلاثاء.وكان العدوان قد اعتقل قبل نحو أسبوعين، للاشتباه في محاولته تهريب أسلحة وسبائك ذهب إلى الضفة الغربية والقدس، وفق مزاعم الاحتلال.