هل يُتخذ قرار بعودة سوريا إلى الجامعة العربية اليوم؟





ومن المقرر أن يُعقد اجتماع غير عادي لمجلس جامعة الدول العربية، على المستوى الوزاري اليوم.



ونقلت قناة (المملكة) الأردنية عن رشدي قوله، إن موضوع حضور سوريا للقمة العربية المقبلة مطروح في الاجتماع، مشيراً إلى أن تناول الاجتماع للموضوع تتويج لاجتماعي عمّان وجدة.



وعُقد يوم الاثنين الماضي اجتماع تشاوري في عمّان بين وزراء خارجية الأردن والسعودية والعراق ومصر وسوريا، بهدف البناء على اتصالات عربية مع الحكومة السورية وفي سياق طروحاتها، والمبادرة الأردنية للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية.



وجاء اجتماع عمّان استكمالا للاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن والعراق ومصر في جدة منتصف نيسان الماضي.



وكان الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، صرّح الأربعاء الماضي، بأن عودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة يجب أن تتم على مراحل، مضيفا أن الأمر يبدأ باجتماع ونقاش ثم توافق بين الدول الأعضاء في الجامعة، وبعد ذلك تُقدم دعوة إلى سوريا.



وعلّقت جامعة الدول العربيّة عضويّة سوريا لديها في تشرين الثاني 2011.



وتوقع مندوب الأردن الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أمجد العضايلة، أن يتوافق وزراء الخارجية العرب الأحد على قرار يتضمن استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات مجلس الجامعة.



وعُقدت اجتماعات تحضيرية على مستوى المندوبين الدائمين يوم السبت في مقرّ الأمانة العامة لجامعة الدول العربية للإعداد والتحضير، أما الأحد فسيُعقد "اجتماع تشاوري مغلق لوزراء الخارجية العرب" قبيل الدورات غير العادية.



وقدّم العضايلة، إحاطة لمجلس الجامعة عن مجريات اجتماع عمّان التشاوري بشأن سوريا.





وقال العضايلة: إن الأردن له دور ضليع في موضوع بحث الأزمة السورية، وكان رائدا في إطلاق دور عربي قيادي يفضي إلى حل هذه الأزمة ومناقشة الأمر في اجتماع عمّان.



رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، إنه قد يُتخذ قرار إعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية اليوم الأحد.