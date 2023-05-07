تبادل اتهامات مع نتنياهو.. بن غفير ينوي مقاطعة اجتماع مجلس الوزراء اليوم

رام الله - دنيا الوطنكشفت صحيفة إسرائيلية، عدم نية وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، المتطرف إيتمار بن غفير، حضور جلسة مجلس الوزراء، اليوم الأحد.ووفق صحيفة (يسرائيل اليوم)، فإنه يبدو أن بن غفير يفكر في عد حضور الجلسة المقررة اليوم، رغم أنه لم يتخذ قرارًا نهائيًا بعد، إلا أن المقربين منه يقولون إنه لن يحضر.كما وقرر حزب "قوة يهودية" بقيادة بن غفير مقاطعة التصويت في كنيست، ومع ذلك، لا يزال التحالف يتمتع بأغلبية 58 مقابل 56.والجدير بالذكر أن بن غفير عبر عن إحباطه في الأيام الأخيرة من سياسة الحكومة، لا سيما الأمنية منها.وأثارت كلمات بن غفير غضب حزب "ليكود" ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مما دفع الطرفين لتبادل الاتهامات.