التربية: تدمير مدرسة جب الذيب "التحدي 5" جريمة احتلالية بحق التعليم الآمن

استنكرت وزارة التربية والتعليم إقدام جيش الاحتلال، فجر اليوم، على تدمير مدرسة جب الذيب الأساسية المختلطة "التحدي 5" التابعة لمديرية تربية بيت لحم ما يتسبب في حرمان طلبة المدرسة من تلقي تعليمهم بشكل حر وآمن ومستقر أسوة بأطفال العالم.

وبينت الوزارة أن هذه الجريمة البشعة تندرج في إطار جرائم الاحتلال المتواصلة بحق القطاع التعليمي، واستهدافه للأطفال والطلبة والكوادر التربوية والمؤسسات التعليمية دون اكتراث بمنظومة المواثيق والأعراف والقوانين الدولية.





وطالبت "التربية" المؤسسات والمنظمات الدولية والحقوقية والإعلامية؛ تحمل مسؤولياتها إزاء انتهاكات الاحتلال المتصاعدة، والعمل على فضحها وإثارتها في المحافل والميادين كافة، وتوفير الحماية والمناصرة لطلبتنا وللكوادر التربوية في ظل تصاعد هذه الانتهاكات.





وأكدت الوزارة أنها ستقوم بتوفير كل ما يلزم لتقديم خدمة التعليم في كافة الأماكن والمناطق؛ تأكيدا على ضمان الحق في التعليم لجميع الطلبة، وتعزيز مقومات صمود وثبات أبناء شعبنا على أرضه.





يشار إلى أن المدرسة تخدم الصفوف من الأول وحتى الرابع وتستهدف 60 من الطلبة.







رام الله - دنيا الوطن