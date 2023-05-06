انتخابات نقابة الصحفيين.. اعتماد قائمة "شهداء الصحافة الفلسطينية" بعد رفض الطعون المقدمة بحقها

رام الله - دنيا الوطنعقدت لجنة الإشراف على انتخابات نقابة الصحافيين اليوم السبت، اجتماعها بحضور كامل أعضاء اللجنة المكونة من فادي عباس وطالب عوض، وطلال عوكل، وريما نزال، وماجد تربان، ومشاركة العضو المراقب عصام يونس.وجرى خلال الاجتماع دراسة الاعتراضات الواردة الى اللجنة حول القائمة المترشحة والبالغ عددها ثلاث اعتراضات قدمت في قطاع غزة.وأوضحت اللجنة أنه وبالتدقيق في شكل ومضمون الاعتراضات الواردة، قررت بالإجماع عدم قبول الطعون لعدم استنادها على اي اساس نظامي سليم وفق النظام المعمول به كما انه لم يرد اي اعتراض على اي شخص من المرشحين للطعن في ترشحه.وقررت اللجنة بشكل رسمي اعتماد قائمة مرشحي قائمة "شهداء الصحافة الفلسطينية" لانتخابات نقابة الصحافيين ٢٠٢٣ كما وردت.