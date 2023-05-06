حماس: لن نسمح بجعل ملف غاز غزة أداة لتمرير صفقات أمنية وسياسية

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة (حماس) إنها لن تسمح لاحتلال الإسرائيلي، بجعل ملف "غاز غزة" أداة لتمرير صفقات أمنية أو سياسية مع بعض الأطراف.وشددت الحركة على لسان الناطق باسمها حازم قاسم في تصريح لـ "دنيا الوطن" أن "الجهة الوحيدة المخولة بالتصرف في هذه الثروات هي حكومة وطنية منتخبة من الشعب الفلسطيني".وقال قاسم إن "الغاز الموجود قبالة سواحل قطاع غزة هو ثروة طبيعية ملك لكل الفقراء والشباب والأجيال القادمة من شعبنا الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة".ولفت أن الشعب الفلسطيني له الحق الكامل بالاستفادة من الثروات الطبيعية والغاز الموجود على سواحل قطاع غزة.وتابع قاسم "لن نسمح للاحتلال أن يجعل من قضية غاز غزة مادة للابتزاز المواقف، أو أداة لتمرير صفقات أمنية أو سياسية مع بعض الأطراف في الحالة الفلسطينية".