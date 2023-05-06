(قناة 14): قرار بالإفراج عن النائب الأردني عماد العدوان الأحد

رام الله - دنيا الوطنقالت (القناة 14) إن الحكومة الإسرائيلية استسلمت للضغوط التي تمارسها الأردن، حيث قررت الإفراج عن النائب الأردني عماد العدوان يوم غد الأحد.وأضافت القناة مساء اليوم السبت، أنه وبعد أسبوعين من الاحتجاز والاستجواب، قررت الحكومة الإسرائيلية الافراج عن النائب الأردني عماد العدوان غدا الأحد، حيث لم يتضح بعد ما إذا كانت الأردن كجزء من الإفراج ستتعهد بإبعاده عن البرلمان أو حتى اتخاذ إجراءات جنائية ضد داخل الدولة.وكانت سلطات الاحتلال قررت في 30 أبريل الماضي، تمديد توقيف النائب الأردني عماد العدوان، المحتجز لديها منذ أسبوع لمدة 8 أيام جديدة.