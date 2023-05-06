الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يناشد بتقديم الدعم الإنساني العاجل للسودان

رام الله - دنيا الوطنوجه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه نداء عاجلا إلى الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والمؤسسات المالية والإنسانية والجهات المانحة الدولية بتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة إلى السودان في ضوء تدهور الوضع الإنساني الذي تواجهه البلاد حاليا.‎ودعا الأمين العام المانحين والشركاء إلى التركيز على توفير الإمدادات الطبية والخدمات الصحية للسودان وحثهم على دعم جهود البلدان المجاورة للسودان في استضافة العديد من اللاجئين السودانيين والأجانب.‎كما جدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي دعوته إلى الاحترام الكامل للمبادئ والمعايير الإنسانية ودعا الأطراف إلى تسهيل إيصالالمساعدة الإنسانية للمحتاجين في أجزاء مختلفة من البلاد.