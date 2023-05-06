الخارجية تعلن موعد وصول الدفعة الرابعة العائدة من السودان

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم السبت، عن موعد وصول الدفعة الرابعة من المواطنين والطلبة الذين تم إجلاؤهم من السودان إلى قطاع غزة.وأفادت الخارجية، بأن الدفعة الرابعة والبالغ عددها 65 مواطنا وطالبا، ستصل يوم غد الأحد، من جدة إلى مطار القاهرة في طريقهم إلى أسرهم وذويهم في قطاع غزة.بدوره، قال المستشار السياسي لوزير الخارجية أحمد الديك، إنه من المقرر أن تغادر دفعة أخرى من أبناء شعبنا ممن تم اجلاؤهم من ميناء بورتسودان باتجاه الأراضي المصرية في طريقهم إلى أسرهم وذويهم في قطاع غزة.