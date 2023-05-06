شؤون فلسطينية

مستوطن يعدم شابا من أراضي الـ48

مستوطن يعدم شابا من أراضي الـ48
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعدم مستوطن، مساء اليوم السبت، شابا فلسطينيا من قرية صندلة داخل أراضي الـ48، بعد أن اطلق النار عليه في أعقاب عراك وقع بينهما.

وقالت مصادر محلية، إن مستوطنا من مستوطنة "غان نر" أطلق النار من مسدسه على الشاب ديار العمري (20 عاما) في منطقة مرج ابن عامر، وأرداه قتيلا.

وأظهر توثيق مصور تهجم المستوطن على الضحية حينما تواجد داخل مركبته على جانب الطريق، وفي أعقاب ذلك وقع عراك بالأيدي بينهما في الشارع، قبل أن يطلق المستوطن النار على الشاب العمري.

ووصل المئات من أهالي صندلة إلى مدخل مستوطنة "غان نر"، احتجاجا على قتل الضحية العمري، فيما وقعت مواجهات مع عناصر الشرطة الإسرائيلية، الذين أطلقوا قنابل الصوت، باتجاه الأهالي، واعتقلت إثنين منهما.

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