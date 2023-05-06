شؤون فلسطينية

أبو كويك يدعو لوقفة موحدة إسناداً لحراك الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال

أبو كويك يدعو لوقفة موحدة إسناداً لحراك الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال
أبو كويك
رام الله - دنيا الوطن
طالب القيادي في حركة (حماس) حسين أبو كويك، بهبة جماهيرية واسعة، للوقوف صفا واحدة مساندة للأسرى الإداريين.

وأضاف: " إننا نهيب بأبناء شعبنا الوقوف صفا واحدة مساندة لإخوانهم الأسرى الإداريين عبر هبة جماهيرية واسعة".

وبين أن وتيرة الاعتقال الإداري الممنهج تصاعدت من قبل سلطات الاحتلال الغاشم حيث بلغت عدد القرارات الإدارية التي أصدرها هذا الاحتلال بحق المعتقلين الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري قرابة 1014 قرار إداري مقارنة بالعام الماضي 544 قرار.

 وأشار إلى وجود ارتفاع كبير وصارخ باستخدام هذا النوع من الاعتقال الظالم والمحرم دوليًا، بالرغم أن جهاز الشاباك الإسرائيلي وفي لقاءات سابقة مع ممثلي الأسرى الإداريين قد وعد بالاستجابة للمطالب الملحة والعاجلة والتي تتمثل بالإفراج الفوري عن كبار السن والمرضى والأطفال والنساء إضافة إلى تخفيض سقف الاعتقال الإداري وتحديد مدته.

وأوضح أن سلطات الاحتلال لم تف بتللك التفاهمات والوعود، بل ازدادت وتيرتها، لذلك ولمواجه هذا التعسف والإجرام فأن الأسرى الإداريون يعدون الآن لمعركة إضراب مفتوح عن الطعام لمواجهة هذا السيف الإرهابي الاحتلالي المسلط على رقاب أبناء شعبنا وحرائره وأحراره.

وطالب أبو كويك قيادة المقاومة الفلسطينية ممثلة بالغرفة القيادية المشتركة، إدراج موضوع الأسرى الإداريين والاعتقال الإداري ضمن برنامجها المقاوم.

كما طالب السلطة الفلسطينية بتفعيل هذا الموضوع الهام والخطير في المؤسسات والمحافل الدولية، وتوكيل لجنة محامين دوليين لمتابعة وإثارة هذا الملف.

وتابع: "لابد من تكامل العمل الجماهيري والرسمي والفصائلي والقانوني والدولي لفضح ممارسات الاحتلال وعلى راسها الاعتقال الإداري، والعمل على إنهاء هذا الاعتداء الظالم على حرية وكرامة أبناء شعبنا ووقف وإنهاء هذا الاعتقال الإداري الجائر.

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