شؤون فلسطينية

اجتماع طارئ للجامعة العربية الأحد لبحث انتهاكات الاحتلال بحق شعبنا

اجتماع طارئ للجامعة العربية الأحد لبحث انتهاكات الاحتلال بحق شعبنا
الجامعة العربية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك، إن مجلس الجامعة، سيعقد يوم غد الأحد، اجتماعا على مستوى وزراء الخارجية في دورة غير عادية، لبحث تطورات القضية الفلسطينية، وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

وقال السفير العكلوك في تصريح لـلوكالة الرسمية الفلسطينية، اليوم السبت، إن الاجتماع يأتي في وقت تتعرض فيه مدينة القدس إلى هجمة شرسة تشنها دولة الاحتلال بحق المدينة ومعالمها التاريخية والحضارية وتراثها الإسلامي، وما يجري في المسجد الأقصى من انتهاكات يومية وما جرى في مصلى باب الرحمة من انتهاك صارخ واقتحامه عدة مرات والاستيلاء على محتوياته بهدف السيطرة عليه وفرض السيادة الإسرائيلية ومحاولة فرض التقسيم الزماني والمكاني فيه.

وأشار إلى أن وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، سيطلع المجلس على الانتهاكات والجرائم والحصار الإسرائيلي المتصاعد ضد أبناء شعبنا وعلى المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية.

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