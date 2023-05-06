وقفة للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال

رام الله - دنيا الوطننظم أهالي الشهداء، بمشاركة القوى الوطنية والإسلامية، وفعاليات بلدة عرابة جنوب غرب جنين، اليوم السبت، وقفة أمام منزل الشهيد الأسير خضر عدنان، للمطالبة بتسليم جثمانه وجثامين 132 شهيدا محتجزة في ثلاجات الاحتلال .وشارك في الوقفة عائلة الشهيد خضر وأهالي شهداء من القدس وأراضي الـ48 وكافة محافظة الوطن وفعاليات وقوى عرابة ومحافظة جنين وأسرى محررون، ورفعوا صور الشهداء المحتجزة جثامينهم، مطالبين سلطات الاحتلال بتسليم جثمان الشهيد عدنان وكافة جثامين الشهداء المحتجزة .ودعا متحدثون في الوقفة أحرار العالم والمؤسسات الدولية الضغط على سلطات الاحتلال لتسليم جثامين الشهداء المحتجزة، وطالبوا بتعزيز الوحدة الوطنية ورص الصفوص والسير على درب الشهداء.