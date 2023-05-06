الشرطة تضبط مواد يشتبه أنها مخدرة في رام الله

رام الله - دنيا الوطنضبطت الشرطة مواد بنية اللون يشتبه أنها الحشيش المخدر في منزل أحد الأشخاص من أصحاب السوابق في تجارة المواد المخدرة في رام الله.وذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة أنه وبعد توافر معلومات لدى شرطة مكافحة المخدرات تفيد بوجود مواد مخدرة بحوزة أحد أصحاب السوابق في تجارة المخدرات، وبعد الحصول على مذكرة تفتيش توجهت قوة من شرطة مكافحة المخدرات لمنزل المشتبه فيه والذي لاذ بالفرار، وأثناء تفتيش المنزل حسب الأصول تم العثور على مواد بنية اللون جاهزة للترويج كما تم ضبط عدد من الحبوب والأدوية المخدرة الممنوعة من التداول بدون وصفة طبية.وأكدت الشرطة أنها قامت بالتحرز على المضبوطات ومتابعة العمل للقبض على الشخص المطلوب.