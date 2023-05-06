السعودية تستضيف محادثات وقف الصراع بين طرفي النزاع في السودان

رام الله - دنيا الوطنتستضيف مدينة جدة السعودية اليوم السبت، مباحثات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بمبادرة سعودية أميركية.ورحّب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بوجود ممثلين من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في مدينة جدة، للحوار حول الأوضاع في وطنهم".وقال إنه "يأمل أن يقود الحوار بين الجيش السوداني والدعم السريع الجاري في مدينة جدة إلى "إنهاء الصراع وانطلاق العملية السياسية" وعودة الأمن والاستقرار إلى السودان".وأضاف أن استضافة الحوار السوداني يأتي "نتاج تكاتف دولي وتمت بجهود حثيثة" مع أميركا وبالشراكة مع دول المجموعة الرباعية والشركاء من الآلية الثلاثية.