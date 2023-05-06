تشارلز الثالث يتوج ملكاً لبريطانيا خلفاً لوالدته

رام الله - دنيا الوطنتويج تشارلز الثالث، ملكا لبريطانيا خلفا لوالدته الراحلة الملكة إليزابيث، في كنيسة ويسمنستر في لندن، حيث أدى قسما، أعلن فيه ولاءه للكنيسة والمملكة.وقال تشارلز بعد توقيعه على القسم: "سأحافظ على التشريعات بأفضل ما في وسعي ووفقا للقانون".وحضر حفل التتويج حوالي 2300 مدعو، بينهم نحو مئة من قادة الدول وكبار الشخصيات، في مراسم لم تشهدها البلاد منذ 70 عاما، عندما تم تنصيب الملكة إليزابيث الثانية ملكة خلفا لوالدها الملك جورج.وشهد الحفل حرصا كبيرا على تطبيق أدق التقاليد الملكية العريقة التي تتسم بها بريطانيا، لكن الملك سعى لتحديث جوانب أخرى من المراسم. فللمرة الأولى ستشارك نساء أساقفة بالحفل، كما سيكون هناك دور بارز لعدد من اللغات الأخرى غير الإنجليزية خلال التتويج.