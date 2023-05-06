بحر يصدر تصريحاً حول تدهور صحة عطون

ودعا البرلمان العربي والأوروبي بتشكيل لجنة برلمانية عاجلة للاطلاع على الوضع الصحي للنائب عطون وممارسة الضغط المطلوب على سلطات الاحتلال للإفراج عنه.



رام الله - دنيا الوطنحمل رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، بغزة، د.أحمد بحر الاحتلال وإدارة سجونه، المسؤولية الكاملة عن حياة النائبالمقدسي أحمد عطون إثر تدهور وضعه الصحي بعد اختطافه فجر الخميس الماضي من منزله والاعتداء عليه.وطالب بحر في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، المؤسسات والهيئات الدولية المختصة كافة بالوقوف على الحالة الصحية للنائب عطون، والتحرك العاجل لإنقاذ حياته والإفراج عنه لتقديم العلاج اللازم له خارج السجون.