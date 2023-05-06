شؤون فلسطينية

قيادي بحماس: الاغتيالات والاقتحامات ستواجه بمزيد من المقاومة

قيادي بحماس: الاغتيالات والاقتحامات ستواجه بمزيد من المقاومة
القيادي في حركة حماس نادر صوافطة
رام الله - دنيا الوطن
أكد القيادي في حركة حماس نادر صوافطة، أن جرائم الاحتلال وعمليات الاقتحام والاغتيالات في الضفة الغربية ستواجه بمزيد من المقاومة والإصرار.

وقال صوافطة إن الاحتلال يتجرع الألم، جراء ضربات المقاومة المستمرة والمتصاعدة والممتدة في الضفة الغربية وغزة وخارج فلسطين.

وأضاف أن وحدة المقاومة وترابط ساحاتها وجبهاتها أربك الاحتلال، الذي  يسعى بجرائمه المتكررة لاستعادة حالة الردع التي فقدها.

وشدد صوافطة على أن الاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة، وبدون المقاومة لا يمكن للشعب الفلسطيني أن يواجه عدوه ويضعف من قدرته.

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