دعوات للنفير لحماية الأقصى من اقتحامات كبيرة يخطط لها المستوطنون

رام الله - دنيا الوطنانطلقت دعوات فلسطينية، للضرورة الحشد والنفير في باحات المسجد الأقصى، وإحباط مخططات المستوطنين لتنفيذ أكبر اقتحام في ذكرى ما يُسمى "يوم توحيد القدس، والمقرر في 18 أيار/ مايو الجاري.وأكدت الدعوات على ضرورة النفير لحماية المسجد الأقصى من مخططات المستوطنين، مشيرة إلى أن الحرب الدينية على المقدسات الإسلامية لا تهدأ.وتخطط جماعات "منظمات الهيكل" لاقتحامات كبيرة في المسجد الأقصى، بمناسبة ما يعرف بيوم "توحيد القدس"، والذي يوافق 18 آيار/مايو الجاري.وتهدف الجماعات الاستيطانية لاقتحام 5000 مستوطن للأقصى، في محاولة لتحطيم رقم قياسي لأعداد المستوطنين المقتحمين للمسجد المبارك.وتعتزم جماعات المستوطنين إقامة سلسلة احتفالات في هذه الذكرى، تشمل مسيرة ضخمة يشارك فيها المستوطنون رافعين أعلام الاحتلال، وتعرف بـ"مسيرة الأعلام".