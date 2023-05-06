خريشة: الحاضنة الشعبية بالضفة في تصاعد

رام الله - دنيا الوطنأكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي المنحل، حسن خريشة، أن الحاضنة الشعبية الفلسطينية تنمو وتتصاعد وتتوحد وتلتف حول خيار المقاومة، وذلك في أعقاب استشهاد المواطنيْن حمزة خريوشة وسامر الشافعي برصاص الاحتلال في طولكرم.وقال خريشة إن "الاحتلال الصهيوني لا يزال ينتهج سياسة إجرامية بحق الشعب الفلسطيني، ويسعى للقضاء على المقاومة وحاضنتها الشعبية، لكنه يفشل في ذلك".وذكر أن "شعبنا الفلسطيني سيبقى يواجه المحتل الصهيوني، حتى زواله عن أرض فلسطين"، مشدداً على ضرورة توحيد المقاومة لجهودها في مواجهة الاحتلال.وأردف قائلاً: "المطلوب من المقاومة ضرورة اليقظة العالية، والتحلي بالحس الأمني في مواجهة الاحتلال".