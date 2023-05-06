قيادي بحماس: شعبنا الفلسطيني يكون في أفضل حالاته بحالة المقاومة

رام الله - دنيا الوطنأكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، محمد صبحة، أن جرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني لن تدفعه إلى الركوع، وإنما ستولد المزيد من عمليات المقاومة في الضفة الغربية وكافة ربوع فلسطين.وقال صبحة في تصريح أبرزه موقع (حرية نيوز)، إن "الاحتلال بجريمته في طولكرم يظن أنه ينهي حالة المقاومة ويركع شعبنا، لكنه لا يفهم أن هذه الجرائم هي التي تولد المزيد من المقاومة"، مضيفاً أن "الشهداء يثأرون للشهداء والجرحى، كما ثأر شهداء نابلس بالأمس لاعتداءات الاحتلال على الحرائر بالمسجد الأقصى".وذكر أن شعبنا الفلسطيني يكون في أفضل حالاته بحالة المقاومة، ويكون بروح معنوية عالية، والوحدة الوطنية تظهر بحالة المقاومة، ولا يصيب هذا الشعب الخوف والجبن، مشدداً على أن المقاومة هي التي توحد شعبنا في المخيمات والمدن.ولفت إلى أن الشعب الفلسطيني عرف طريقه أكثر من أي وقت، وعرف من القيادة التي تحمل همه الحقيقي وتدرك طريق التحرير لهذه الأرض.وتابع: "الشبان هم وقود هذه الهبة الجماهيرية الغاضبة، وهم الذين لم يتأثروا بأوسلو وحملات التطبيع".