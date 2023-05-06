حمادة: شعبنا سيبقى السور الحامي للأقصى والمقاومة لن تسمح بأي عدوان

رام الله - دنيا الوطنأكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس عن مدينة القدس محمد حمادة، أن "إصرار شعبنا الفلسطيني، سيبقى كالسور الحامي للمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية".وقال حمادة إن "أعداد المصلين في الأقصى دلالة على تمسك شعبنا الفلسطيني بقدسية وإسلامية المسجد"، مشدداً في الوقت ذاته على أن الاحتلال الصهيوني الفاشي، لا يزال يمعن في الاعتداء على حرمة الأقصى".وأشار إلى أن "المقاومة الفلسطينية لن تسمح للاحتلال بممارسة أي عدوان على المسجد الأقصى ومدينة القدس، مطالباً الشعوب العربية والإسلامية بالانتصار للمسجد المبارك".ولفت إلى "ضرورة أن يبدي المجتمع الدولي موقفه أمام جرائم الاحتلال، بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية".