دولي

بدء مراسم تتويج تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا

بدء مراسم تتويج تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا
بدء مراسم تتويج تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا
رام الله - دنيا الوطن
بدأت في العاصمة البريطانية، لندن، السبت، مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث بشكل رسمي، وسط حالة من التأهب القصوى، حيث غادر رفقة الملكة القرينة كاميلا قصر بكنغهام في عربة اليوبيل الماسي الملكية، في طريقهما إلى كنيسة وستمنستر من أجل التتويج.

واصطف عشرات الآلاف على جانبي الطريق الواسع المؤدي للكنيسة لمتابعة الموكب الملكي، حيث بدأ الضيوف في الوصول لحضور مراسم الاحتفال قبل ساعتين من بدء الحفل.

واجتمع عشرات الآلاف من المتفرجين وآلاف الجنود ومئات الضيوف وقليل من المتظاهرين، السبت، حول كاتدرائية وستمنستر آبي بلندن، حيث سيتوج الملك تشارلز الثالث، الرجل الذي انتظر 7 عقود ليصبح ملكًا، بكل أبهة وفخامة يمكن لبريطانيا أن تحشدها. وفق (سكاي نيوز بالعربي)

وتدفق مشاهير مثل جودي دينش وإيما طومسون وليونيل ريتشي، جنبًا إلى جنب مع السياسيين والقضاة في شعرهم المستعار والجنود الذين يحملون ميداليات لامعة متصلة بالسترات الحمراء وأعضاء مجلس اللوردات في أرديتهم الحمراء.

وخيم آلاف الأشخاص من جميع أنحاء المملكة المتحدة وحول العالم طوال الليل على طول طريق بطول 1.3 ميل (2 كيلومتر) لإلقاء نظرة على الملك أثناء سفره من قصر باكنغهام إلى كاتدرائية القرون الوسطى حيث تم تتويج الملوك منذ ألف عام.

نمت الحشود خلال الصباح، وسط هطول أمطار متقطعة، على طول الطريق، الذي سيستخدمه الملك المتوج حديثًا والملكة كاميلا للذهاب إلى القصر، هذه المرة في عربة مذهبة عمرها 261 عامًا برفقة 4000 جندي، في أكبر عرض عسكري بريطاني منذ 70 عاما.

بالنسبة للعائلة المالكة والحكومة، فإن المناسبة - التي تحمل الاسم الرمزي عملية الجرم السماوي الذهبي - هي عرض للتراث والتقاليد ومشهد لا مثيل له في جميع أنحاء العالم.

أخبار ذات صلة

بدء مراسم تتويج تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا

بدء مراسم تتويج تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا

اليابان: زلزال بقوة 6.5 يودي بحياة شخص على الأقل ويدمر عدداً من المنازل

اليابان: زلزال بقوة 6.5 يودي بحياة شخص على الأقل ويدمر عدداً من المنازل

(القناة 14): هاكرز أنونيموس السودان تهاجم الموقع الخاص بالقناة على الإنترنت وتعطّله

(القناة 14): هاكرز أنونيموس السودان تهاجم الموقع الخاص بالقناة على الإنترنت وتعطّله

الصحة العالمية: كورونا لم تعد حالة طوارئ صحية عالمية

الصحة العالمية: كورونا لم تعد حالة طوارئ صحية عالمية

زلزال يضرب وسط اليابان.. وهذه قوته

زلزال يضرب وسط اليابان.. وهذه قوته

&quot;وثيقة سرية&quot; تُوضح سبب تراجع مكانة إسرائيل عالميًا

"وثيقة سرية" تُوضح سبب تراجع مكانة إسرائيل عالميًا

غانتس يزداد قوة مقابل نتنياهو.. وعدم رضى إسرائيلي عن الرد ضد غزة

غانتس يزداد قوة مقابل نتنياهو.. وعدم رضى إسرائيلي عن الرد ضد غزة

ليكود: بن غفير يرفض الرد على مكالماتنا الهاتفية

ليكود: بن غفير يرفض الرد على مكالماتنا الهاتفية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

خريشة: الحاضنة الشعبية بالضفة في تصاعد

خريشة: الحاضنة الشعبية بالضفة في تصاعد

قيادي بحماس: شعبنا الفلسطيني يكون في أفضل حالاته بحالة المقاومة

قيادي بحماس: شعبنا الفلسطيني يكون في أفضل حالاته بحالة المقاومة

العربية الفلسطينية تنعى شهيدي طولكرم خربوش والشافعي

العربية الفلسطينية تنعى شهيدي طولكرم خربوش والشافعي

تقرير: مخاوف الفلسطينيين تتعاظم من ارتفاع وتيرة تنفيذ حكومة الاحتلال لمخططاتها الاستيطانية ‎‎‎‎‎‎

تقرير: مخاوف الفلسطينيين تتعاظم من ارتفاع وتيرة تنفيذ حكومة الاحتلال لمخططاتها الاستيطانية ‎‎‎‎‎‎

الديمقراطية تنعى شهداء مخيم نور شمس

الديمقراطية تنعى شهداء مخيم نور شمس

المقاومة الشعبية تنعي شهيدى طولكرم حمزة خريوش وسامر الشافعي

المقاومة الشعبية تنعي شهيدى طولكرم حمزة خريوش وسامر الشافعي

مؤسسات الأسرى تُحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة النائب أحمد عطون

مؤسسات الأسرى تُحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة النائب أحمد عطون

أهالي الشهداء يدعون لأوسع وقفة في جنين للمطالبة بجثامين أبنائهم

أهالي الشهداء يدعون لأوسع وقفة في جنين للمطالبة بجثامين أبنائهم

منوعات

بالصور.. ظهور مًلفت وجذاب لهنا الزاهد

بالصور.. ظهور مًلفت وجذاب لهنا الزاهد

رد فعل صادم من راندا البحيري بعد إصابة لاعب في نادي الأهلي

رد فعل صادم من راندا البحيري بعد إصابة لاعب في نادي الأهلي

أصالة نصري: لا يمكن لبني أدم أن ينكر فضل مصر

أصالة نصري: لا يمكن لبني أدم أن ينكر فضل مصر

محمد رمضان يخطف قلوب متابعيه بعد ظهوره مع زوجته

محمد رمضان يخطف قلوب متابعيه بعد ظهوره مع زوجته

&quot;كده يا حسن تطرد بنت الجيران&quot; رضوى الشربيني تعلق على أزمة شاكوش

"كده يا حسن تطرد بنت الجيران" رضوى الشربيني تعلق على أزمة شاكوش

زوجة حسن شاكوش تقدم بلاغ ضده.. وهذه التفاصيل

زوجة حسن شاكوش تقدم بلاغ ضده.. وهذه التفاصيل

هكذا احتفلت هاجر أحمد بعيد ميلاد ابنتها

هكذا احتفلت هاجر أحمد بعيد ميلاد ابنتها

خالد الصاوي يعبر عن سعادته بالمشاركة في هذا المسلسل

خالد الصاوي يعبر عن سعادته بالمشاركة في هذا المسلسل

رضوى الشربيني تهاجم ياسمين عز مجدداً

رضوى الشربيني تهاجم ياسمين عز مجدداً

أول تعليق من عمرو دياب على حفل محمد الموجي

أول تعليق من عمرو دياب على حفل محمد الموجي

عربي

التعاون الإسلامي تُرحب بالمبادرة السعودية الأمريكية لحل الأزمة في السودان

التعاون الإسلامي تُرحب بالمبادرة السعودية الأمريكية لحل الأزمة في السودان

جدة تستضيف مباحثات لحل الأزمة في السودان

جدة تستضيف مباحثات لحل الأزمة في السودان

فيديو.. أبو ظبي تستضيف حفلاً بمناسبة ما يسمى عيد الاستقلال الإسرائيلي

فيديو.. أبو ظبي تستضيف حفلاً بمناسبة ما يسمى عيد الاستقلال الإسرائيلي

في مبادرة لحل الأزمة.. وفد من الجيش السوداني يتوجه للسعودية

في مبادرة لحل الأزمة.. وفد من الجيش السوداني يتوجه للسعودية