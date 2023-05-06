بدء مراسم تتويج تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا

رام الله - دنيا الوطنبدأت في العاصمة البريطانية، لندن، السبت، مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث بشكل رسمي، وسط حالة من التأهب القصوى، حيث غادر رفقة الملكة القرينة كاميلا قصر بكنغهام في عربة اليوبيل الماسي الملكية، في طريقهما إلى كنيسة وستمنستر من أجل التتويج.واصطف عشرات الآلاف على جانبي الطريق الواسع المؤدي للكنيسة لمتابعة الموكب الملكي، حيث بدأ الضيوف في الوصول لحضور مراسم الاحتفال قبل ساعتين من بدء الحفل.واجتمع عشرات الآلاف من المتفرجين وآلاف الجنود ومئات الضيوف وقليل من المتظاهرين، السبت، حول كاتدرائية وستمنستر آبي بلندن، حيث سيتوج الملك تشارلز الثالث، الرجل الذي انتظر 7 عقود ليصبح ملكًا، بكل أبهة وفخامة يمكن لبريطانيا أن تحشدها. وفق (سكاي نيوز بالعربي)وتدفق مشاهير مثل جودي دينش وإيما طومسون وليونيل ريتشي، جنبًا إلى جنب مع السياسيين والقضاة في شعرهم المستعار والجنود الذين يحملون ميداليات لامعة متصلة بالسترات الحمراء وأعضاء مجلس اللوردات في أرديتهم الحمراء.وخيم آلاف الأشخاص من جميع أنحاء المملكة المتحدة وحول العالم طوال الليل على طول طريق بطول 1.3 ميل (2 كيلومتر) لإلقاء نظرة على الملك أثناء سفره من قصر باكنغهام إلى كاتدرائية القرون الوسطى حيث تم تتويج الملوك منذ ألف عام.نمت الحشود خلال الصباح، وسط هطول أمطار متقطعة، على طول الطريق، الذي سيستخدمه الملك المتوج حديثًا والملكة كاميلا للذهاب إلى القصر، هذه المرة في عربة مذهبة عمرها 261 عامًا برفقة 4000 جندي، في أكبر عرض عسكري بريطاني منذ 70 عاما.بالنسبة للعائلة المالكة والحكومة، فإن المناسبة - التي تحمل الاسم الرمزي عملية الجرم السماوي الذهبي - هي عرض للتراث والتقاليد ومشهد لا مثيل له في جميع أنحاء العالم.