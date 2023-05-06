اشتية: شعور الجناة بالإفلات من العقاب يشجعهم على ارتكاب المزيد من الجرائم

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، أن الشهيدين سامر الشافعي وحمزة خريوش هما ضحيتان جديدتان للإرهاب المنظم الذي يمارسه جنود الاحتلال بحق أبناء شعبنا.وقال اشتية في تصريح له، اليوم، إن "الاحتلال يمارس جرائمه المتنقلة بإعدامات ميدانية، دون أدنى التفاتة للقوانين الدولية، والشرائع الإنسانية؛ وتستبد بهم شهوة القتل التي تتغذى من عقيدة الحرق والمحو، والإبادة الجماعية".وحمّل اشتية سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تلك الجرائم المروعة، معتبرا استمرار الاحتلال في ارتكاب جرائمه ناجماً عن غياب المعايير الدولية الموحدة، وشعور الجناة بالإفلات من العقاب.كما وعزّى رئيس الوزراء محمد اشتية ذوي الشابّين سامر الشافعي، وحمزة خريوش، الذين استشهدا برصاص الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم.