العربية الفلسطينية تنعى شهيدي طولكرم خربوش والشافعي





وأكدت أن دماءهم الطاهرة التي خضبت تراب الوطن لن تزيد شعبنا الا تمسكا واصرارا على مواصلة نضاله حتى كنس الاحتلال وانتزاع كامل الحقوق الوطنية الثابتة والمشروعة مهما غلت التضحيات.



وقالت الجبهة في تصريح صحفي لها، تعقيبا على ارتكاب قوات الاحتلال جريمته في مخيم نور شمس في طولكرم ان الاحتلال يواصل جرائمه بحق شعبنا وشبابنا دون رادع من قانون او مسائلة واهما ان سياسة القتل والبطش سترهب شعبنا وتدفعه الى الاستسلام، ولكنه احتلال لا يعي الدروس بان كل قطرة دم تسيل من شهداءنا وجرحانا تعمق فينا العزيمة والإصرار على المضي قدما على درب الشهداء حتى تحقيق كامل الاهداف التي امنوا بها وقضوا في سبيل تحقيقها.



وأضافت الجبهة: إننا ونحن نترحم على أرواح الشهيدين خربوش والشافعي وكافة شهداء شعبنا وثورتنا نعاهد دماءهم الطاهرة ان شعبنا لن يرضخ ولن يستسلم امام الة الحرب الصهيونية وسيظل يسجل في كل يوم فصلا جديدا من فصول التاريخ الزاخر بالملاحم النضالية لشعبنا حتى تحقيق النصر الذي نراه قريبا بفعل تلك الروح الوطنية الخلاقة وهذه العزيمة الجبارة والاصرار الفريد من ابناء شعبنا على انتزاع حقوقه الثابتة والمشروعة.



رام الله - دنيا الوطنتنعى الجبهة العربية الفلسطينية، إلى جماهير شعبنا وامتنا شهيدي طولكرم الذين اغتالتهما قوات الاحتلال صباح اليوم في مخيم طولكرم الشهيد البطل حمزة جميل خريوش (22 عاما) والشهيد البطل سامر صلاح الشافعي (22 عاما).