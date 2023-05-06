شؤون فلسطينية

العربية الفلسطينية تنعى شهيدي طولكرم خربوش والشافعي

العربية الفلسطينية تنعى شهيدي طولكرم خربوش والشافعي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تنعى الجبهة العربية الفلسطينية، إلى جماهير شعبنا وامتنا شهيدي طولكرم الذين اغتالتهما قوات الاحتلال صباح اليوم في مخيم طولكرم الشهيد البطل حمزة جميل خريوش (22 عاما) والشهيد البطل سامر صلاح الشافعي (22 عاما).

وأكدت أن دماءهم الطاهرة التي خضبت تراب الوطن لن تزيد شعبنا الا تمسكا واصرارا على مواصلة نضاله حتى كنس الاحتلال وانتزاع كامل الحقوق الوطنية الثابتة والمشروعة مهما غلت التضحيات.

وقالت الجبهة في تصريح صحفي لها، تعقيبا على ارتكاب قوات الاحتلال جريمته في مخيم نور شمس في طولكرم ان الاحتلال يواصل جرائمه بحق شعبنا وشبابنا دون رادع من قانون او مسائلة واهما ان سياسة القتل والبطش سترهب شعبنا وتدفعه الى الاستسلام، ولكنه احتلال لا يعي الدروس بان كل قطرة دم تسيل من شهداءنا وجرحانا تعمق فينا العزيمة والإصرار على المضي قدما على درب الشهداء حتى تحقيق كامل الاهداف التي امنوا بها وقضوا في سبيل تحقيقها.

وأضافت الجبهة: إننا ونحن نترحم على أرواح الشهيدين خربوش والشافعي وكافة شهداء شعبنا وثورتنا نعاهد دماءهم الطاهرة ان شعبنا لن يرضخ ولن يستسلم امام الة الحرب الصهيونية وسيظل يسجل في كل يوم فصلا جديدا من فصول التاريخ الزاخر بالملاحم النضالية لشعبنا حتى تحقيق النصر الذي نراه قريبا بفعل تلك الروح الوطنية الخلاقة وهذه العزيمة الجبارة والاصرار الفريد من ابناء شعبنا على انتزاع حقوقه الثابتة والمشروعة.

أخبار ذات صلة

قيادي بحماس: شعبنا الفلسطيني يكون في أفضل حالاته بحالة المقاومة

قيادي بحماس: شعبنا الفلسطيني يكون في أفضل حالاته بحالة المقاومة

حمادة: شعبنا سيبقى السور الحامي للأقصى والمقاومة لن تسمح بأي عدوان

حمادة: شعبنا سيبقى السور الحامي للأقصى والمقاومة لن تسمح بأي عدوان

اشتية: شعور الجناة بالإفلات من العقاب يشجعهم على ارتكاب المزيد من الجرائم

اشتية: شعور الجناة بالإفلات من العقاب يشجعهم على ارتكاب المزيد من الجرائم

العربية الفلسطينية تنعى شهيدي طولكرم خربوش والشافعي

العربية الفلسطينية تنعى شهيدي طولكرم خربوش والشافعي

تقرير: مخاوف الفلسطينيين تتعاظم من ارتفاع وتيرة تنفيذ حكومة الاحتلال لمخططاتها الاستيطانية ‎‎‎‎‎‎

تقرير: مخاوف الفلسطينيين تتعاظم من ارتفاع وتيرة تنفيذ حكومة الاحتلال لمخططاتها الاستيطانية ‎‎‎‎‎‎

الاحتلال يواصل حصار أريحا لليوم الـ15 على التوالي

الاحتلال يواصل حصار أريحا لليوم الـ15 على التوالي

آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأحد

آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأحد

الديمقراطية تنعى شهداء مخيم نور شمس

الديمقراطية تنعى شهداء مخيم نور شمس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

العربية الفلسطينية تنعى شهيدي طولكرم خربوش والشافعي

العربية الفلسطينية تنعى شهيدي طولكرم خربوش والشافعي

تقرير: مخاوف الفلسطينيين تتعاظم من ارتفاع وتيرة تنفيذ حكومة الاحتلال لمخططاتها الاستيطانية ‎‎‎‎‎‎

تقرير: مخاوف الفلسطينيين تتعاظم من ارتفاع وتيرة تنفيذ حكومة الاحتلال لمخططاتها الاستيطانية ‎‎‎‎‎‎

الديمقراطية تنعى شهداء مخيم نور شمس

الديمقراطية تنعى شهداء مخيم نور شمس

المقاومة الشعبية تنعي شهيدى طولكرم حمزة خريوش وسامر الشافعي

المقاومة الشعبية تنعي شهيدى طولكرم حمزة خريوش وسامر الشافعي

مؤسسات الأسرى تُحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة النائب أحمد عطون

مؤسسات الأسرى تُحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة النائب أحمد عطون

أهالي الشهداء يدعون لأوسع وقفة في جنين للمطالبة بجثامين أبنائهم

أهالي الشهداء يدعون لأوسع وقفة في جنين للمطالبة بجثامين أبنائهم

المعابر تنشر إحصائية بأعداد الوافدين والمغادرين عبر معبر بيت حانون

المعابر تنشر إحصائية بأعداد الوافدين والمغادرين عبر معبر بيت حانون

حماس: جريمة الاحتلال في طولكرم لن تمر دون رد

حماس: جريمة الاحتلال في طولكرم لن تمر دون رد

منوعات

بالصور.. ظهور مًلفت وجذاب لهنا الزاهد

بالصور.. ظهور مًلفت وجذاب لهنا الزاهد

رد فعل صادم من راندا البحيري بعد إصابة لاعب في نادي الأهلي

رد فعل صادم من راندا البحيري بعد إصابة لاعب في نادي الأهلي

أصالة نصري: لا يمكن لبني أدم أن ينكر فضل مصر

أصالة نصري: لا يمكن لبني أدم أن ينكر فضل مصر

محمد رمضان يخطف قلوب متابعيه بعد ظهوره مع زوجته

محمد رمضان يخطف قلوب متابعيه بعد ظهوره مع زوجته

&quot;كده يا حسن تطرد بنت الجيران&quot; رضوى الشربيني تعلق على أزمة شاكوش

"كده يا حسن تطرد بنت الجيران" رضوى الشربيني تعلق على أزمة شاكوش

زوجة حسن شاكوش تقدم بلاغ ضده.. وهذه التفاصيل

زوجة حسن شاكوش تقدم بلاغ ضده.. وهذه التفاصيل

هكذا احتفلت هاجر أحمد بعيد ميلاد ابنتها

هكذا احتفلت هاجر أحمد بعيد ميلاد ابنتها

خالد الصاوي يعبر عن سعادته بالمشاركة في هذا المسلسل

خالد الصاوي يعبر عن سعادته بالمشاركة في هذا المسلسل

رضوى الشربيني تهاجم ياسمين عز مجدداً

رضوى الشربيني تهاجم ياسمين عز مجدداً

أول تعليق من عمرو دياب على حفل محمد الموجي

أول تعليق من عمرو دياب على حفل محمد الموجي

عربي

التعاون الإسلامي تُرحب بالمبادرة السعودية الأمريكية لحل الأزمة في السودان

التعاون الإسلامي تُرحب بالمبادرة السعودية الأمريكية لحل الأزمة في السودان

جدة تستضيف مباحثات لحل الأزمة في السودان

جدة تستضيف مباحثات لحل الأزمة في السودان

فيديو.. أبو ظبي تستضيف حفلاً بمناسبة ما يسمى عيد الاستقلال الإسرائيلي

فيديو.. أبو ظبي تستضيف حفلاً بمناسبة ما يسمى عيد الاستقلال الإسرائيلي

في مبادرة لحل الأزمة.. وفد من الجيش السوداني يتوجه للسعودية

في مبادرة لحل الأزمة.. وفد من الجيش السوداني يتوجه للسعودية