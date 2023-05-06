شؤون فلسطينية

آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأحد

آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأحد
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، آلية السفر عبر معبر رفح البري غداً الأحد 7 أيار/ مايو.

وقالت الهيئة إن السفر سيكون للحافلة الرابعة من كشف المسافرين رقم (2023/18)  للتحميل اضغط هنا

كما سيكون السفر للحافلة الرابعة من كشف الجوازات المصرية رقم (2023/18) للتحميل اضغط هنا.

وشددت الهيئة على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره، حيث لا يسمح بتأخر أي مسافر عن الموعد المعلن من قبل الهيئة، والتواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

وأشارت أيضًا إلى ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2023، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

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