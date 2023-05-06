الديمقراطية تنعى شهداء مخيم نور شمس





واعتبرت أن استمرار دولة الاحتلال بارتكاب جرائمها بحق شعبنا الفلسطيني بما في ذلك إعدام الشباب الفلسطيني المقاوم، إنما هو تأكيد على أن المقاومة بكل السبل المتاحة هي السبيل لرد العدوان وتغوّل الاحتلال ونيل الحرية.



وأضاف البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن دعوات الاستنكار والإدانة ومناشدة المجتمع الدولي للتدخل للجم عدوان الاحتلال كما جاء في البيان الي صدر عن اجتماع اللجنة التنفيذية للمنظمة أمس لن تجدي نفعا، وأن استمرار العلاقة مع دولة الاحتلال والمضي قدما بمسار العقبة – شرم الشيخ إنما يشكل غطاءً ويعطي الضوء الأخضر للاستمرار بهذه الجرائم".



وطالب البيان قيادة السلطة بالتوقف عن هذه السياسة التي هي أقرب للحياد منها الى قيادة شعب يجب عليها أن تتولى حمايته، وأن تشرع فورا في تطبيق كل قرارات الشرعية الفلسطينية ذات العلاقة بدولة الاحتلال بما فيها الوقف الفعلي للتنسيق الأمني وقطع كل الصلات وتعليق الاعتراف بها، وعند ذلك يصبح هناك معنى ومضمون وجدية في مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على دولة الاحتلال لوقف جرائمها بحق شعبنا .



وختمت الجبهة بياتها بدعوة كل الفصائل والنشطاء في إطار المقاومة الشعيبية الى مزيد من الوحدة الميدانية على طريق تشكيل القيادة الموحدة الكفيلة بتأطيرها والارتقاء بها نحو العصيان الوطني الشامل ضد الاحتلال.



رام الله - دنيا الوطننعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الشابين في مخيم نور شمس، اللذين استشهدا أثناء المواجهات مع قوات الاحتلال وقواته الخاصة.