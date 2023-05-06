المقاومة الشعبية تنعي شهيدى طولكرم حمزة خريوش وسامر الشافعي

رام الله - دنيا الوطننعت حركة المقاومة الشعبية المواطنين سامر صلاح الشافعي (22عاماً) وحمزة جميل خريوش (22عاماً) الذين استشهدا خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال في مخيم نور شمس بطولكرم.وأكدت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن "إجرام العدو الصهيوني في كل ساحات الوطن يرفع من فاتورة الحساب وسيندم على كل عدوانه وجرائمه".وشددت على أن "دماء أبناء شعبنا التي تروي أرض فلسطين ستبقى شاهداً على حقنا في أرضنا وأن الاحتلال مهما طال عمره وعدوانه فإنه إلى زوال".